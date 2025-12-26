Danıştay 10 Personel Alacak

Danıştay Başkanlığından:

KADROLU PERSONEL ALIM İLANI

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca 2024 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre bir (1) Hizmetli (Berber), bir (1) Hizmetli (Terzi), üç (3) Hizmetli ve beş (5) Şoför kadrosuna atama yapılacaktır.

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 29.12.2025 Pazartesi günü Saat 00:01'de başlayacak olup, 07.01.2026 Çarşamba günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden başvurabileceklerdir.

Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

II) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3) 2024-KPSS lisans ve 2024-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Şoför kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.)

2) Hizmetli kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3) Hizmetli (Berber) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Yüksekokulların Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programı veya Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin; Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanının Erkek Kuaförlüğü bölümünden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Erkek Kuaförlüğü ile ilgili belgeye sahip olmak.

4) Hizmetli (Terzi) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Yüksekokulların Terzilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin; Moda Tasarım Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi Alanlarından mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Terzilik ile ilgili belgeye sahip olmak.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Hizmetli (Berber) için başvuran adaylardan Berberlik ile ilgili işlerde en az altı ay süreyle çalışmış olduğunu gösterir belge. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkotlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

2) Hizmetli (Terzi) için başvuran adaylardan Terzilik ile ilgili işlerde en az altı ay süreyle çalışmış olduğunu gösterir belge. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkotlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

3) Hizmetli için başvuran adaylardan en az altı ay süreyle sigortalı olarak çalışmış olduğunu gösterir belge. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkotlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

4) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5) e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu başvuran kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği.

III) UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A- Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1- Şoför kadrosu için;

Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylardan merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen şoför sayısının on katı kadar aday, araç kullanma becerisi ölçülmek üzere uygulama sınavına alınacaktır.

2- Hizmetli (Terzi) kadrosu için;

Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama sınavına alınacaktır.

3- Hizmetli (Berber) kadrosu için;

Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama sınavına alınacaktır.

B- Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, uygulama sınavı yapılmayan kadrolarda ise merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınavına katılmayan olması halinde ikinci kez sözlü sınavına davet ilanı yayımlanacaktır. Söz konusu ikinci ilanda en yüksek puandan başlamak suretiyle yeniden sıralama yapılacak ve bir defaya mahsus olmak üzere eksik kalan kişi sayısı kadar aday sözlü sınavına davet edilecektir. Sözlü sınavına çağırılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

C-Nihai başarı listesi;

Sözlü ve/veya uygulama sınavında başarılı olanlara ilişkin nihai başarı listesi; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Değerlendirme" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca; uygulama sınavı yapılmayan Hizmetli kadrosu için adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın %60'ı ve sözlü sınav puanının %40'ı, uygulama sınavı yapılacak olan hizmetli (berber ve terzi) ve şoför kadroları için merkezi sınav puanının %40'ı, uygulama sınav puanının %40'ı ve sözlü sınav puanının %20'si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.

Sınav sonuçları, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilecektir.

IV) ATAMA

a) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listeleri ile birlikte duyurulacaktır.

b) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

İLETİŞİM TEL: 0312 253 10 00

0312 253 22 57

0312 253 23 12

0312 253 21 89

0312 253 21 90

Kamuoyuna duyurulur.

14102/1-1