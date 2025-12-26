Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

. Dilekçesi ile bir adet vesikalık fotoğraf,

. YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

. Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,

. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,

. Yayın listesini içeren Profesör ve Doçent için ve Dr. Öğr. Üyesi için üç (3) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

. İngilizce Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.)

Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

. Başvuru Dilekçesi ile bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)

. YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)

. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

. Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)

. Lisans Transkript fotokopisi,

. ALES Belgesi Fotokopisi (ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.)

. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir. (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadroları yabancı dil belgesinden muaftır.)

. İngilizce Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" de belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.)

. İlan içeriğinde tecrübe istenilen kadrolarımıza başvuracak adayların çalışma/görev belgeleri ve hizmet dökümlerini mutlak suretle teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

. Noter onaylı olarak istenilen belgeler başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

. Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

. İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Aynı zamanda eksik evraklar ile ilgili Üniversite tarafından tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Başvuruların kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent ilanları kadro başvuruları:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (Personel Daire Başkanlığı)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2847)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Üniversite Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401-2402)

Tıp Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye/İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3033)

Diş Hekimliği Fakültesi

Saray Mh. Site Yolu Cd. No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3233)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)

13953/1-1