Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi: 26/12/2025 - 09/01/2026

Son Başvuru Tarihi: 09/01/2026 - Saat: 17:00

Başvuruda İstenen Belgeler:

YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, uzmanlık/yan dal belgeleri, yabancı dil belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tradresinden ulaşabilirsiniz.

İngilizce programlarda görevlendirilecek adayların, ilgili mevzuat uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.