Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarih 10 Ocak 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 26 Aralık 2025 00:50, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 00:34
Yazdır
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi: 26/12/2025 - 09/01/2026

Son Başvuru Tarihi: 09/01/2026 - Saat: 17:00

Başvuruda İstenen Belgeler:

YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, uzmanlık/yan dal belgeleri, yabancı dil belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tradresinden ulaşabilirsiniz.

İngilizce programlarda görevlendirilecek adayların, ilgili mevzuat uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 254 İşçi Alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 254 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı