Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili kanunun 23.,ve 24.ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşullan Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)

(l)-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya cşdcğcrliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirmeye nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 Tik not sistemlerinin 100Tük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları kararverir.

4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı di! dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibarc:RG-18/5/2021 -31485) 85 puan veya cşdcğcrliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR - 1 (İlgili Yönetmelik Madde 7):

(l/Dcğİşık: RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavmın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartıaranır.

(2) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak veya Lisans ve Yüksek Lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartıaranır.

(3XDeğişık:RG-3/3/2022-31767) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili Lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, cn az Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartıaranır.

(4XEk:RG-3/3/2022-31767) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır

ÖZEL ŞARTLAR - 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesin in 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):

Üniversitemiz Senatosunun 16.07.2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı kararı uyarınca, Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 10/11/2022 tarih ve 2022/21-02 sayıh kararı uyarınca, Mühendislik Fakültesi bölümleri için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanlan belirlenmiştir.

Üniversitemiz Scnatosu'nun 18.12.2025 tarih vc 2025/31-22 sayılı kararı uyannea, Rektörlük bünyesinde yer alan Kurumsal Gelişim ve Kalite Ofisi Koordinatörlüğü ile Teknoloji Transfer Ofisi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosu için asgari yabancı dil puanı belirlenmiştir.

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMALAR

MADDE 15 - (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kuramlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları içm, bu Yönetmelik uyannea yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi cn az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanlarm atamaları yürürlükteki mevzuat uyannea yapılır.

(2) (Ek:RG-3/3/2022-31767) Araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulunun tahsis edeceği araştırma görevlisi kadroları için 10 uncu madde uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda ilan edilen kadro sayısının üç katı aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. 9 uncu madde uyarınca oluşturulacak giriş sınavı jürisince 11 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yazılı giriş sınavı yapılır. Adayların nihai değerlendirilmesinde ALES puanmın %40T, lisans mezuniyet notunun %15'i, yabancı di! puanının %30'u ve giriş sınavı notunun %l 5'i dikkate alınır. Nihai değeri endinn e puam 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır. 13 üncü madde uyannea başarılı olarak ilan edilen adayların ataması yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):

l)Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2O22-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolanna yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

l)Dilekçe (Başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

2)Özgeçmiş

3)Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

4)Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi,

5)T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6)Lisans Not Transkripti (Aslı veya onaylı kopyası* yada e-Devlet belgesi kabul edilir)

7) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir edilir)

8)Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

9) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

lO)Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

1 l)Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

l)Dilekçe (Başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

2) Özgeçmiş

3)Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

4)Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar için ise hizmet belgesi

5)T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6)Lisans Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

7) Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

8)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

9)Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ya da Terhis Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

10)Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

1 l)İlan niteliğinde özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

12) Tecrübe Belgesi istenilen kadrolarda, bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler. (Onaylı Kopyası*

ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

* Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir resmi kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterlidir. e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler, doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1 - Adaylar, Üniversitemizce eş zamanlı olarak yayınlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) kadroya başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2-Adaylar, son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür Postada yaşanan gecikmelerden, eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşullan taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan, süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- İlan başvuru süreci ile nihai değerlendirme sonuçlannın yayımlanması na istinaden kadro hakkı kazanan asil ve yedek adayların atanma sürecine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazılı tebligatyapılmaz.

14061/1-1