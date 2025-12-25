Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 Uzman Yardımcısı Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 104 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü klasik usulle 25 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

2- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1991 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 (yetmiş beş) puana sahip olmak,

d) Giriş sınavına son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puan aldığına yönelik geçerli bir belgeye sahip olmak,

e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak,

f) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Tablo: Sınav başvuru şartları ve alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı

3- SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı / Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim durumlarına uyan sadece bir alan için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Giriş sınavına başvuracak adayların YDS/e-YDS sonuçları ÖSYM web servisi aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belge istenilmeyecek olup bilgilerinde hata/eksiklik olan veya bilgileri gelmeyen adayların sınav sonuç belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, yabancı dil denklik belgesi bulunan adayların denklik belgelerini aynı usulle sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların, aşağıdaki linkte yer alan "Adaya Ait Diğer Bilgiler Formu"nu başvuru aşamasından önce doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan formun, adaylar tarafından başvuru sırasında pdf/jpeg formatında "Ek Dosya Bölümü"ne yüklenmesi zorunludur.

f) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ğ) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

4- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş sınavına başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre; yukarıdaki tabloda her alan için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday, o alan için yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

A) Yazılı sınavın şekli, konuları ve değerlendirilmesi:

Giriş sınavının yazılı bölümü, aşağıda belirtilen konulardan klasik usulle ve tek oturumda yapılacaktır.

a) ALAN-1/GENEL: Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, İşletme İktisadı, Uluslararası İktisat, Maliye Teorisi, Kamu Harcamaları ve Bütçe, Kamu Gelirleri ve Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri- Kıymetli Evrak), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Türk Kamu Yönetimi, Kamu Politikası, Yönetim Bilimi.

b) ALAN-2/HUKUK: Hukukun Temel İlkeleri, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

c) ALAN-3/İKTİSAT: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar, Para ve Banka, Ekonometri.

ç) ALAN-4/ULUSLARARASI İLİŞKİLER: Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Devletler Özel Hukuku, Uluslararası Politika, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi.

d) ALAN-5/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: Endüstri Mühendisliğine Giriş, Matematik, Fizik, Malzeme Bilimi, Olasılık, Sayısal Analiz, Üretim Yöntemleri, Yöneylem, Üretim ve Planlama, Proje Yönetimi, İstatistik, Mühendislik Ekonomisi, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe.

Yukarıda yer alan konular, yazılı sınavın genel çerçevesine ilişkin olup her konudan soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavı başarmış sayılmak için en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır.

B) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma:

Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre yukarıdaki tabloda her alan için belirlenen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday, o alan için yapılacak giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavının sözlü bölümüne çağrılacaktır.

Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

C) Sözlü sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

Sözlü sınavda adaylar komisyon üyeleri tarafından;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.

D) Nihai değerlendirme:

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan alan için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

6- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlık internet sayfasında ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7- ATAMA:

a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adaylar, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosunda görev yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerine atanacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

8- MESLEĞE İLİŞKİN GENEL BİLGİ:

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" kapsamında istihdam edilmekte olup yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile diğer hususlar bakımından "Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine tabiidir. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu, Bakanlık merkez teşkilatının kariyer uzmanlık kadrosudur.

Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıl olup yetiştirilme döneminde uzman yardımcılarının; mevzuat ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerileri edinmesi, analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazanması, ekip çalışması, iletişim becerileri ile yabancı dil bilgisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli eğitim ve kurslardan yararlandırılabilmektedir.

Uzman yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması ve tezlerinin başarılı kabul edilmesi şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavında başarılı olanlar, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan yeterli puanı almış olmaları halinde "Hazine ve Maliye Uzmanı" kadrosuna atanmaktadır.

Hazine ve Maliye Uzmanları, bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kariyer planlamalarına destek sağlanması amacıyla sürekli eğitim ve gelişim programlarına tabi tutulmaktadır. Ayrıca, ilgili mevzuatı çerçevesinde eğitim amaçlı yurtdışına gönderilebilecekleri gibi mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili mevzuat, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile kontenjan dahilinde yurt dışına geçici görevle gönderilebilmektedir.

9- DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/geçici kimlik belgesi, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

c) Sınav süreciyle ilgili bilgilere; Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308-309 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA adresinden, 0 (312) 415 20 54-20 55- 21 27 nolu telefon, 0 (312) 425 04 43 belgegeçer numaralarından ve [email protected] mail adresinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

