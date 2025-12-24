Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 ESKİ HÜKÜMLÜ veya TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY)

DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Şirketimiz aşağıda belirtilen İllerde bulunan işyerlerine 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 15 Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, Türkiye İş Kurumunca ilana çıkılacak taleplere son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 15 ESKİ HÜKÜMÜ / TMY* ALIMI YAPILACAK İL VE İŞYERLERİ İLE İŞE ALINACAK KİŞİLERDE ARANILAN ŞARTLAR TABLOSU

* Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 05/01/2026 tarihinde ilan edilecek olup, adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Türkiye İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadalede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik hakkına sahip olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Eski Hükümlü veya TMY kontenjanında başvuracaklar için Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde ve vardiyalı hizmetlerde çalışmasına mani bir sağlık problemi bulunmaması.

5- Eski Hükümlü adayların eski hükümlü belgesi olması, TMY olanlar için ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısının bulunması 6-18 yaşını tamamlamış olmak ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir

7- İlanda belirtilen taleplerimiz ulusal düzeydekarşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tradresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

7 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Şirketimizin aşağıda belirtilen illerde bulunan işyerlerine 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 7 Engelli daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, Türkiye İş Kurumunca ilana çıkılacak taleplere son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 7 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İL VE İŞYERİ İLE İŞE ALINACAK KİŞİLERDE ARANILAN ŞARTLAR TABLOSU

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 05/01/2026 tarihinde ilan edilecek olup, adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması

3- Öncelik hakkına sahip olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Engelli sağlık kurulu raporunun bulunması,

5-18 yaşını tamamlamış olmak ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir

6- İlanda belirtilen taleplerimiz İl düzeyindekarşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tradresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.