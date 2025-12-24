Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Aralık 2025 01:37, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 00:34
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kamum'nun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretini üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi"nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

İlgili kadrolara başvurmak isteyen adayların Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Sistemine (https://ayab.gsu.cdu.tr) gerekli belgeleri yükleyip başvurularını ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde tamamlamaları ve sistem üzerinden onaya sunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup adayların başvurulan kabul edilmeyecektir.

Sisteme yüklenen belgelerin de belirtildiği ıslak imzalı başvuru dilekçesinin (profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri de yazılmalı) başvuru tarihleri içinde profesör ve doçent adayları tarafından Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları tarafından ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 3 8. maddesi uyarınca belirlenen %3 0'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

