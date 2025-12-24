Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönctmclik'c göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilccik.cdu.tr adresinden ulaşılacaktır.

BAŞVURU SEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

- Başvurular https://basvuru.bilecik.edu.lr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen, kargo, posta vb. şeklinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Öz geçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve müracaat formu

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı /nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece ön yüz)

- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık)

- Öğrenim belgeleri

- İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Adli sicil kaydı belgesi

- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumandan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alman karekodlu HİTAP hizmet belgesi

- ALES sonuç belgesi

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi

- İlgili "ana bilim dalında" veya "alanında" ibaresi ile öğrencilik durumu ilan şartı istenilen adayların alanını gösterir tezli yüksek lisans yaptığma dair onaylı güncel öğrenci belgesi. (Tezli yüksek lisans programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge, transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana. bilim dalının/alanın yazılı olması gerekmektedir.)

- E-Devlet'ten alınan belgerin barkodlu/karekodlu olması gerekmekledir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 2. fıkrasında geçen: "... üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelik'te belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmü uyannea 26.06.2025 tarihli ve 485/3 sayılı Bilecik Şeyh Edcbali Üniversitesi Senato Karan ile asgari puanlar (ALES Puanı 85, Yabancı Dil Puanı 75) olarak belirlenmiştir. - Öğretim Üyesi dışındaki Diğer Öğretim Elemanı kadrolarının alım süreçlerinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında kullanılacak olan ALES puan türleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyuru olarak yayımlanmıştır.

-Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafindan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarının lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında not döküm belgesinde (transkript) hem 4'1ük hem de 1 OO'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan 100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "4*lük Sistemdeki Notların lOOTük Sistemdeki Karşılıktan" dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

AÇIKLAMALAR:

- Nihai sonuçlara göre ataması yapılacak asıl ve yedek aday duyuruları Üniversitemiz resmi web sayfasında (www.bilecik.edu.tr) ve https://basvuru.bilecik.edu.tr/ adresli ilan sayfamızda yayımlanacak olup bu duyurular tebligat niteliği taşımaktadır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Başvuru sırasında verilen karekodlu/barkodlu e-Devlet belgeleri jüri üyeleri tarafından doğrulama yapılamadığı takdirde dikkate alınmayacaktır.

- idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun ya da başvuru yapan adayların başvuru koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu kişilerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

- Diğer kamu kuramlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

- Aday tarafından https://basvuru.bilccik.cdu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda ilan sistemine yüklenilen belgeler dikkate alınacak olup belgelerin eksik, yanlış veya hatalı olması sorumluluğu tamamen adaya aittir.

- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Tie Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca yayımlanan ön değerlendirme sıralaması adayların giriş sınavına katılmaya hak kazanıp kazanamadığını belirler. Nihai değerlendirmede ise adayların giriş sınavında alacağı puan ve diğer puan kriterleri (ALES puanı, lisans mezuniyet notu, giriş sınav notu, dil puanı notu) ilgili Yönetmelik'te belirtilen yüzdelik dilimleri dikkate almıp hesaplanarak adaym atanmaya hak kazanıp kazanmadığı belirlenir.

- Araştırma Görevlileri, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeligi'nde geçen azami öğrenim süreleri dikkate alınacaktır. (Lisansüstü Eğitim vc Öğretim Yönctmcliği'nin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ck süre (afet ve salgınlarda tez aşamasında) alan adayların eğitim gördükleri enstitülerden aldıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)