Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ve 30.01.2025 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ndeki şartlar ile ilanda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlarını ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan;

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak ilan edilen kadronun anabilim/anasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve başlıca araştırma eserini belirttikleri yayın listesini ve alana özel olarak hazırlanan Profesör Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar için Bilgi Formu ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek, ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nin genel ilkeleri ve alana özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerin de içinde bulunduğu) 6 adet USB bellek vereceklerdir. (Doçentlik sözlü sınavına girmemiş olan adayların, ilan edilen profesör kadrosuna başvurması durumunda Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.)

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak ilan edilen kadronun anabilim/anasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesini, alana özel olarak hazırlanan Doçent Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar için Bilgi Formu (Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca puan hesaplaması ÜAK puanlama listesine göre yapılacaklar hariç), Doçentlik Sözlü Sınav Dilekçe Örneği (Doçentlik sözlü sınavına daha önce girmemiş olan adaylar için) ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek, ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nin genel ilkeleri ve alana özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerin de içinde bulunduğu) 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunarak ilan edilen kadronun anabilim/anasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesini, alana özel olarak hazırlanan Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar için Bilgi Formu ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek, ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nin genel ilkeleri ve alana özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerin de içinde bulunduğu) 4 adet USB bellek vereceklerdir.

**Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten sonra yürürlükteki mevzuat uyarınca adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınacak ve son başvuru tarihi web sayfamızda ilan edilecektir. "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri, başvuru dilekçe örneği, ilan edilen kadro ünvanı için ilk defa atanacaklar için bilgi formu, doçentlik sözlü sınav dilekçe örneği ile bilimsel yayın beyan formuna; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan tüm belgelerin karekodu okunur olmalıdır.