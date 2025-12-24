Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. Maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddesi ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin; 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Doçent ünvanı alanlar doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilir.