Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Aralık 2025 00:14, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 00:19
Yazdır
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. Maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddesi ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin; 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Doçent ünvanı alanlar doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilir.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
İçişleri Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak

İçişleri Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı