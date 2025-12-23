Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 23 Aralık 2025 02:10
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen Birimine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

