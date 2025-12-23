Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlannda Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında. Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinin (Bknz: Genel Açıklamalar 14. madde) ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

2. Tüm başvurular https://basvuru.mehmetakif.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet kimlik doğrulaması (e-devlet Şifresi) ile alınacak olup, başvuru için istenen tüm belgeler elektronik ortama yüklenecektir. Şalisen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için sistem tarafından istenen tüm belgelerin yüklenmesi ve gerekli onayların verilerek başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Tamamlanmayan veya taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Aday tarafından online yüklenen belgeler, gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

5. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

6. Adayların başvurdukları ünvana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgi 23., 24. veya 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim (iyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.

7. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir.

8. İstenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9. Adaylar tek bir kadro için başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10. Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (KPDS, ÜDS, YDS, e- YDS veya YÖKDİL ) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise; doktor öğretim üyesi kadroları için en az 60 puan, doçent vc profesör kadrolan (Doçentlik unvanını aldığı dönemde 65 puan almış olanlardan tekrar yabancı dil puanı istenmez) için en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6/2 (d) bendi uyarınca; eşdeğerliğe konu Türkiye'de yapılan sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmeyen ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.

11. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı herhangi bir aşamada kısmen veya tamamen iptal edebil ir.

12. İdarenin ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

13. Profesör kadınsımdakiler doçent kadrosuna, doçent unvanını alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

14. Adayların başvurulan, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 31.12.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılacak olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan vc Uygulama tikeleri Hakkında Yönerge kapsamında değerlendirilecektir.

15. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinin Geçici Madde 1 12.12.2025 tarihinde "Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlamayan adaylarında kadro ilanına başvurabileceğine, puan ve diğer şartları sağlayan aday bulunmaması halinde bu adayların başvurusunun değerlendirmeye alınacağını ilgili kadro ilanında belirtmek şartıyla; bu fakültelerde eğitim-öğretimin sürdürülebilmesi, uzmanlık eğitimi için belirlenen anabilim dalı bazında gerekli asgari öğretim üyesi sayısını karşılamak üzere öğretim üyesi eksikliği olan anabilim dallarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartlan sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26 ncı maddelerindeki ve öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, ilgili Yönetim Kumlu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir. " şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

İstenen belgeler başvurulan kadro unvanına göre değişiklik gösterebilir. Online başvuru sisteminde istenen belgelerin tamamının, belge aşağıda belirtilmiş olmasa bile, yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evrakın PDF formatında yüklenmesi ve yüklenen bu evrakın görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır.

Belgelerde doğrulama kodu, karekod vb. var ise okunaklı ve eksiksiz olmalıdır.

1. Başvuru Dilekçesi: https://pdb.mehmetakif.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan ilgili dilekçe indirilip doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. (Profesör kadroları için başvuru dilekçesinde yayınlardan biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

2. Özgeçmiş ve Yayın Listesi: YÖKSİS üzerinden indirilecek yayın listesinin dc bulunduğu özgeçmiş veya adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.

3. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik/Doçentlik Belgesi: Başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri sisteme yüklenecek olup, atama aşamasında ise mutlaka diplomalann aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü onaylı suretleri bulunmalıdır.

4. Yabancı Dil Belgesi

5. Denklik Belgesi: Yabancı ülkelerden alınan diplomalann Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler.

6. Fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (.jpeg formatında sisteme yüklenecektir.)

7. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı: PDF formatında ön ve arka yüz fotokopisi.

8. Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi.

9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

10. Eğiticilerin Eğitimi Programı Katılım Sertifikası

11. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinin 10. maddesinde belirtilen ek puan kriterlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler.