Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" (https://pdb.adivaman.edu.tr/files/pdb.adiyaman.edu.tr/son%20kriterler.pdf) hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlan taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartları için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmalan gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureli, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamammı kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 7 adet taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet taşınabilir bellek; aynca 1 adet basılı dosya ile başvurmalan gerekmektedir.

3- Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet taşınabilir bellek; aynca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor öğretim üyesi kadrolanna doçentler başvuramazlar.

4- idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.