Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 6 adet USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

3. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni,

4. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

5. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik diplomalarının/belgelerinin fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

6. Doçentlik belgesi veya e-Devlet çıktısı,

7. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

8. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),

9. Yayınlar,

10. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

11. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.

12. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya HİTAP Hizmet Dökümü e-Devlet çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 4 adet USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

3. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni,

4. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

5. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik diplomalarının /belgelerinin fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

6. Doçentlik belgesi veya e-Devlet çıktısı,

7. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

8. Özgeçmiş ve yayın listesi,

9. Yayınlar,

10. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya HİTAP Hizmet Dökümü e-Devlet çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 4 adet USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

3. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon /Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni,

4. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

5. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik diplomalarının /belgelerinin fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,

7. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

8. Özgeçmiş ve yayın listesi,

9. Yayınlar,

10. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

11. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.

12. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya HİTAP Hizmet Dökümü e-Devlet çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).