Güney Ege Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak

PERSONEL GİRİŞ SINAV İLANI

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 3 (üç) uzman personel ile 3 (üç) destek personeli (1 programcı, 2 büro görevlisi) olmak üzere toplam 6 (altı) personel alımı yapacaktır. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın merkezi Denizli ili olup Ajansın faaliyet alanına Aydın, Denizli ve Muğla illeri girmektedir. Bu nedenle, personel alım ilanına başvuran ve sınavda başarılı olan adaylar bu illerden AjansTn uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

6. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi ve saati Ajans tarafından bilahare www.geka.gov.tr web sitesinde ve Kariyer Kapısı Plarformu'nda (https://kariyerkapisi.gov.tr/) ilan edilecektir. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, ilan ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Sözlü sınav Güney Ege Kalkınma Ajansı, Pamukkale Teknokent Kinikli Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 Pamukkale/Denizli adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında ve Kariyer Kapısı Platformu'nda (https://kariYerkapisi.gov.tr/) belirtilen tarih ve saatte kimlik kartı veya sürücü belgesi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

7. SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Sınav "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. Sözlü sınavdan önce, adaylara Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından "kişilik envanter testi" uygulanabilir.

Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında. Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki üye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav kurulu sözlü yarışma sınavında, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayn ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

8. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yatışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından bir yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayın göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek aday sırasına göre istihdam edilmek üzere davet edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma veya hiç personel almama hakkına sahiptir. Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesi olan www.geka.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı Plarformu'nda (https://kariyerkapisi.gov.tr/) ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

9. GÖREVLENDİRME

Sınavı kazananların. Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belge ile ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

10. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanununa göre) iş sözleşmesi yapılır.

İstihdam edilecek personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir. Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür. Ajans personelinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır. Ajansta görev yapacak uzman personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dahilinde Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

11. BİLGİ ALMA

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartlan kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan iletişim adreslerinden bilgi alınabilir:

Tel: +90 258 371 88 44 (1520 - 1500) E-posta: [email protected]

İnternet Adresi: www.geka.gov.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

