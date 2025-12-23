Çukurova Kalkınma Ajansı 4 Uzman Personel Alacak

Çukurova Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Çukurova Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi vc 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resini Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajanstan Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR62 Bölgesinin (Adana ve Mersin illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 4 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.

Çukurova Kalkınma Ajansının merkezi Adana ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Adana ve Mersin İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir

1. UZMAN PERSONEL İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Afla uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltısakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

t) Görevini devamlı yapmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl ertelenmiş olmalıdır.)

2. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar

a) Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Sosyoloji, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS 'den en az 70 puan C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olması, 1https://dokuıııan.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/GENEL/esdegeıiikdokuman_14032025pdf

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-3'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru vc gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul vc beyan edilmektedir. Başvuru vc işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler vc bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyulusunda bulunulur.

4. SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Uzman Personel için başvuruda bulunan adayların başvurularının sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı., iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4'te yer alan "Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri" doğrultusunda yapılacaktır. Puan sıralaması listesinden, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı

aday çağırılarak sözlü sınava davet edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı, son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yanşma sınavına davet edilecektir. Sözlü sınavdan önce, adaylara Ajans tarafından 'Kişilik Envanter Testi" uygulanabilir. Ajans, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini değiştinneye veya gerekçe göstermeksizin başanlı adayların ilanından önce iptal etmeye yetkili olup bu değişiklikler de Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra smava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yarışma sınavı daveti. Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar. Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından şuadaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

5. SINAVA GİRİŞ YERİ VE TARİHİ

Sözlü yanşma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 20.02.2026 tarihinden itibaren www.cka.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin ilan edilmesinden soma yukanda zikredilen internet sayfalarından duyurulacaktır.

Sözlü sınav, belirlenecek olan tarihte Çukurova Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Döşeme Malı. Turhan Cemal Beriker Bulv. No: 138/2 Seyhan - ADANA) yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kindik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

6. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri (Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu), adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayn ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

7. SINAV SON UÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan alınış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başanlı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yansı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun allı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başanlı bulunan ası! adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

8. SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLATILMA

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçlan, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde (www.cka.org.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağnsı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans taralından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanlarm görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

9. PERSONELİN İSTİHDAMI, DENEME SÜRESİ VE ÜCRETLENDİRME

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı iş Kanuna göre) iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönelim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer haklan saklıdır.

Ajans'ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı KHK'nm ek 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kutulu taralından belirlenecektir.

13707/1-1