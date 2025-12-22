HSK, 37 Personel alacak

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun;

A) 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadrolu olarak istihdam edilmek üzere 2024 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre;

- 6 ncı dereceli 1 mühendis (inşaat) (sözlü sınav),

- 9 uncu dereceli 2 programcı (sözlü sınav),

- 6 ncı dereceli 1 istatistikçi (sözlü sınav),

- 10 uncu dereceli 2 hizmetli (sözlü sınav),

- 10 uncu dereceli 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 9 uncu dereceli 4 veri hazırlama ve kontrol işletmeni (uygulamalı ve sözlü sınav),

kadrosuna;

B) 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 2024 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre;

- 1 mühendis (bilgisayar) (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 1 tekniker (inşaat) (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 1 tekniker (elektrik) (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 1 teknisyen (soğutma ve iklimlendirme) (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 1 teknisyen (mobilya) (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 5 büro personeli (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 3 destek personeli (şoför) (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 9 destek personeli (hizmetli) (sözlü sınav),

- 1 destek personeli (sıhhi tesisat) (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 1 destek personeli (boyacı/alçıcı) (uygulamalı ve sözlü sınav),

- 1 destek personeli (inşaat) (uygulamalı ve sözlü sınav),

pozisyonuna;

Personel alımı yapılacaktır.

I) Başvuru Yeri ve Şekli

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2025 yılı HSK Personel Alımı Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular bizzat yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 05/01/2026 tarihinde başlayıp, 09/01/2026 tarihi mesai saati bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

II) Başvuru Şartları

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 09/01/2026 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadrolu istihdam edilecek;

a) Mühendis(İnşaat):

1- Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

b) Programcı:

1- Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olmak ya da diğer fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2- JAVA ve Python programlama dillerini bilmek,

3- YDS'den en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

4- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) İstatistikçi:

1- Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni:

1- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

e) Hizmetli:

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli istihdam edilecek;

a) Mühendis(Bilgisayar):

1- Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

4- Mesleği ile ilgili deneyime sahip ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü veya benzeri belgeler ile belgelemek.(Zorunlu Değildir)

b) Tekniker(İnşaat):

1- En az iki yıl süreli teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

4- Mesleği ile ilgili deneyime sahip ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü veya benzeri belgeler ile belgelemek.(Zorunlu Değildir)

c) Tekniker(Elektrik):

1- En az iki yıl süreli teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

4- Mesleği ile ilgili deneyime sahip ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü veya benzeri belgeler ile belgelemek.(Zorunlu Değildir)

d) Teknisyen(Soğutma ve İklimlendirme)

1- Meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

4- Mesleği ile ilgili deneyime sahip ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü veya benzeri belgeler ile belgelemek.(Zorunlu Değildir)

e) Teknisyen(Mobilya):

1- Meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

4- Mesleği ile ilgili deneyime sahip ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü veya benzeri belgeler ile belgelemek.(Zorunlu Değildir)

f) Büro Personeli:

1- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

g) Destek Personeli (Şoför):

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

h) Destek Personeli (Hizmetli):

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

i) Destek Personeli (Sıhhi Tesisat):

1- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Sıhhi Tesisat bölümünden mezun olmak veya sayılan liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Sıhhi Tesisat belgesine sahip olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

4- Mesleği ile ilgili deneyime sahip ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü veya benzeri belgeler ile belgelemek.(Zorunlu Değildir)

j) Destek Personeli (Boyacı/Alçıcı):

1- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım ile Yapı Dekorasyon dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı belgesine sahip olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

4- Mesleği ile ilgili deneyime sahip ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü veya benzeri belgeler ile belgelemek.(Zorunlu Değildir)

k) Destek Personeli (İnşaat):

1- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

4- Mesleği ile ilgili deneyime sahip ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü veya benzeri belgeler ile belgelemek.(Zorunlu Değildir)

III) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- İş talep formu, (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2- Başvuru yapılacak alana ilişkin öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)

3- Büro personeli ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni için fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar için mezuniyet belgesi veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikası (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir),

4- Programcı için ayrıca istenilen programlama dillerine ilişkin sertifika ve yabancı dil bilgisine ilişkin belge,

5- Şoför için ayrıca en az B sınıfı sürücü belgesi.

6- KPSS-2024 sınav sonuç belgesi.

7- İlgili bölümler için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü.(Zorunlu Değildir)

8- İlgili bölümler için mesleki yeterlilik belgesi.

IV) Diğer Hususlar

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2025 yılı HSK Personel Alımı Giriş Sınavı İş Talep Formu" nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte bizzat elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama sınavına ve sözlü sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaya ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Uygulama ve sözlü sınava katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V) Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

Sözleşmeli büro personeli ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanları için sınav, uygulama ve

sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır. Uygulama sınavı 07/02/2026 tarihinde saat 10:00'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlarwww.hsk.gov.tradresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 24/02/2026 tarihinde saat 10:00'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için yapılacak sınav, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS (B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday arasına girenler uygulama sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır. Uygulama sınavı 07/02/2026 Cumartesi günü saat 13:30'da Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/Ankara) yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlarwww.hsk.gov.tradresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 24/02/2026 tarihinde saat 13:30'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu ve hizmetli kadrosu için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır. 25/02/2026 tarihinde saat 10:00'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sözleşmeli pozisyonlardan mühendis (bilgisayar), tekniker (inşaat), tekniker (elektrik), teknisyen (soğutma ve iklimlendirme), teknisyen (mobilya), destek personeli (sıhhi tesisat), destek personeli (boyacı/alçıcı) ve destek personeli (inşaat) için sınav, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday arasına girenler uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır. Uygulama sınavı 08/02/2026 tarihinde saat 10:00'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlarwww.hsk.gov.tradresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 26/02/2026 tarihinde saat 10:00'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Kadrolu mühendis (inşaat), programcı ve istatistikçi unvanları için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır. 26/02/2026 tarihinde saat 10:00'den itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.

VI) Uygulama Sınavı

Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için uygulama sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan önce Kurulunwww.hsk.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

Şoförler için adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Sözleşmeli pozisyonlardan mühendis (bilgisayar), tekniker (inşaat), tekniker (elektrik), teknisyen (soğutma ve iklimlendirme), teknisyen (mobilya), destek personeli (sıhhi tesisat), destek personeli (boyacı/alçıcı) ve destek personeli (inşaat) için adayların mesleki bilgisi tespit edilirken uygulama becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

VII) Sözlü Sınav

a) İlgilinin yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Uygulama sınavı yapılan pozisyonlar için sözlü sınavda başarılı olanların merkezi sınav (KPSS) puanının % 40'ı, uygulama sınavı puanının % 40'ı ve sözlü sınav puanının % 20'si;

Uygulama sınavı yapılmayan pozisyonlar için ise merkezi sınav (KPSS) puanının %60'ı, sözlü sınav puanının %40'ı alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

IX) Nihai Başarı Listesi ve İlanı

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Duyurulur.