İzmir Demokrasi Üniversitesi Öpretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Aralık 2025 02:10, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 01:25
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

