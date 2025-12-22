İzmir Demokrasi Üniversitesi Öpretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öpretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2026
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.