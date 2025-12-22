Gazi Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Karanıameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) bendi uyarınca göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 2 adet Sözleşmeli Sağlık Teknikeri alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMAN

Adaylar başvurularını 22/12/2025-05/01/2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden Gazi Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

Adayların başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İlanda belirtilen tüm şartlan sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adaym yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan süreci sonunda sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (On Beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.itazi.edu.tr) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecektir.

Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecek Evraklar

- Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)

- 2024 KPSS Sonuç Belgesi / https://sonuc.osvm.gov.tr/

- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten almabilir.) / https://www.mrkivc.eov.tr/adli-sicil-kavdi

- Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir.) / https://www.turkive.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-beleesi-sorgulama

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-Devletten alınabilir.) / https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu

- Diploma ya da Mezun Belgesi (E-Devletten alınabilir.) / https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama

- 1 Adet Fotoğraf

- Erkek adaylar için askerlik belgesi

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya Üniversitelerin Tıp Fakültesi hastanelerinden görevini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren sağlık kurulu raporu.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilen asıl kazananlann yerine, ilan edilen yedek kazananlar puan sıralamasına göre çağırılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde adaylar sözleşme yapmaya davet edilecektir.

İlan edilen pozisyon için Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamalan iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında, ilanda veya ilan edilen her pozisyonda iptal ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adaylann sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

İlana ilişkin bütün süreçler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfası (www.personel.eazi.edu.tr) adresinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Adaylardan sisteme yüklenen belgelerin asılları gerekli görülmesi halinde istenebilecektir.

Adaylann Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan sürecinde başvurularının durumunu takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru evrakları kontrole tabi tutulacak ve eksik, yanlış hatalı veya doğrulaması yapılamayan belge yüklenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru reddedilecektir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden; başvurunun tamamlanıp/tamamlanmadiği ve onaylanıp/nnaylanmadığından adaylar sorumlu olacaktır. Başvuruyu sonlandırmak verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelmektedir.

Adaylann öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile sorgulanacak olup tercih edilen pozisyonda istenen öğrenim/mezuniyet durumu ile uygun olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Adaylann KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

SORU VE YARDIM İÇİN;

İş ve işlemlerin aksamaması adına tüm sorular ve yardım için lütfen e-posta adresimizden bizimle iletişime geçiniz.

E-posta: [email protected]

13768/1-1