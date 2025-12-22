İnönü Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile bıı maddeye dayanılarak yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

h) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) ve (3) katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

e) (b) bendinde belirtilenler ve bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

d) Kıdemli Yazılım Geliştirici pozisyonuna başvuracak adayların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde; Yazılım Geliştirici pozisyonuna başvuracak adayların Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki kafim geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel

kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B. NİTELİKLER

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

a) Kıdemli Yazılım Geliştirici (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katma Kadar-1 Kişi)

i. Zorunlu ve Belgelendirilebilir Şartlar

1) Belgelendirmek kaydıyla yazılını geliştirme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

2) Belgelendirmek kaydıyla "Java EE" mimarisinde çalışan projelerde en az 3 (üç) yıl aktif olarak görev almış olmak.

ii. Bilgi Sahibi Olunması Beklenen Nitelikler

1) Nesneye dayalı programlama (OOP) ve yazılım tasarını kalıplan hakkında bilgi sahibi olmak.

2) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) teknolojileri hakkında proje geliştirecek seviyede bilgi salıibi olmak.

3) REST, SOAP veya GraphQI. teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında proje geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak.

4) NoSQL veri tabanları hakkında projede kullanacak seviyede bilgi sahibi olmak.

5) Versiyonlama araçları, özellikle Git kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak.

6) Oracle, PostgreSQL veya DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az biriyle uygulama geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak.

7) Web uygulamaları, responsive design ve (TypeScript veya JavaScript) konuları hakkında proje geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak,

8) React veya VueJs kütüphaneleri ile uygulama geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak.

9) UI/UX standartları ve kullanıcı deneyimi konuları hakkında bilgi sahibi olmak.

10)DevOps, CJ/CD süreçleri ile konteyner mimarileri (Kubernetes, Docker) hakkında bilgi sahibi olmak.

11) Kafka, RabbitMQ, Rcdis gibi mesajlaşma ve önbellekleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

b) Yazılım Geliştirici (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-3 Kişi)

i. Zorunlu ve Belgelendirilebilir Şartlar

1) Belgelendirmek kaydıyla yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

2) Belgelendirmek kaydıyla "Java EE" mimarisinde çalışan projelerde en az 1 (bir) yıl aktif olarak görev almış olmak.

ii. Bilgi Sahibi Olunması Beklenen Nitelikler

1) Nesneye dayalı programlama (OOP) ve yazılım tasarım kalıplan hakkında bilgi sahibi olmak.

2) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) teknolojileri hakkında proje geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak.

3) REST, SOAP veya GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında proje geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak.

4) NoSQL veri tabanları hakkında projede kullanacak seviyede bilgi sahibi olmak.

5) Versiyonlama araçları, Özellikle Git kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak.

6) Oracle, PostgreSQL veya DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az biriyle uygulama geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak.

7) Web uygulamaları, responsive design ve (TypeScript veya JavaScript) konuları hakkında proje geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak.

8) React veya VucJs kütüphaneleri ile uygulama geliştirecek seviyede bilgi sahibi olmak.

9) UI/UX standartları ve kullanıcı deneyimi konuları hakkında bilgi sahibi olmak.

10)DevOps, CI/CD süreçleri ile konteyner mimarileri (Kubernetes, Docker) hakkında bilgi sahibi olmak.

11)Kafka, RabbitMQ, Redis gibi mesajlaşma ve önbellekleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

II. SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

1. Diploma / Mezuniyet belgesi veya yurtdışı eğitim kurulularından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ile denklik belgesi,

2. Transkript,

3. Programlama Dillerini Bildiğini Gösterir Belge,

4. Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi, (YDS)

5. KPSS Sonuç Belgesi (2024P3),

6. Fotoğraflı ve Detaylı Özgeçmiş (CV),

7. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkod yer alması gerekmektedir),

8. Nitelikler bölümünün ilgili maddelerinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış olması gerekmektedir.)

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular 22.12.2025 tarihinde başlayacak ve 05.01.2026 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir.

Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden İnönü Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (httr>s://kariyerkapisi. gov.tr/isealim) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://kanyerkapisi.gov.tr/iscalim) adresi üzerinden

başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden ''Başvurularınız" ekranından başvurularım kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellcmck ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişildik yapılamayacaktır.

Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yelmiş)': ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak, her bir pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Sıralamaya göre en son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ile girebileceklerdir.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuruların incelenmesi neticesinde, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için dan edilen nitelikler ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sözlü/uygulamalı sınav 02.02.2026 - 06.02.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler www.inonu.edu.tr adresinden duyurulacak olup adaylara tebligat yapılmayacaktır.

VT. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sözlü/uygulamalı sınavdan 100 (yüz) tanı puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlanmak üzere sıralanır.

Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. İlan edilen asil aday sayısını geçmemek üzere yedek aday ilan edilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları, İnönü Üniversitesi ( www.inonu.edu.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://kariverkapisi.eov.tr/isealim) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, İdari Personel Şube Müdürlüğü Tel: 0 (422) 377 35 00 Dahili: 3503 -3511 veya 3517

