İçişleri Bakanlığı 40 Izman Yardımcısı Alacak

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 40 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 02 - 06 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacak olup kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/bölüm ve kontenjanların dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2024-2025 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınır),

6- Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 3 tercihte bulunabilirler.

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adaylarınwww.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2- Başvurular 05 - 09 Ocak 2026 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri

Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.

4- E-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linkine erişim sağlandığında kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme/düzeltme yapmaları için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncelleştirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

6- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

7- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

8- E-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan "Kişisel Bilgiler" sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğününhttps://www.icisleri.gov.tr/personelinternet adresinin "Personel Kimlik Kartı" sekmesinin "Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları" bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

9- Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların "Başvurumu Tamamla" butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

10- Başvurular 9 Ocak 2026 tarihinde saat: 16.00'da sona erecek olup başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları "Başvurumu Tamamla" butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların "Başvurumu İptal Et" butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar "Başvur" butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 9 Ocak 2026 tarihi saat 16.00'dan önce tamamlayarak "Başvurumu Tamamla" butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12- Adaylar başvurularını tamamlayıp "Başvurumu Tamamla" butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra "Başvurunuz tamamlanmıştır." uyarısı ekrana gelecek olup aynı ekranda yer alan "İş Talep Formu İndir" butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman alabileceklerdir.

13- Adaylar ilan edilen kadro ünvanı için başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla ilanda belirtilen öğrenim bölümlerine göre "Ünvan/ Yer Bilgisi" sayfasında yer alan "Talep Edilen Ünvan" ve "Talep Edilen Yer" açılır listesini kullanarak en fazla 3 tercihte bulunabileceklerdir. Adayların açılır listeden seçmiş oldukları kadro ünvanına ilişkin talep edilen her fakülte/bölüm için "Ekle" butonuna basmaları gerekmektedir.

14- Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen ünvan sayısının 4 katı kadar aday belirleme işlemi adayların KPSS puan türü/puanı ve tercihlerine göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere

yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak tercih etmiş oldukları kadro ünvanına ilişkin talep edilen fakülte/bölüm alanlarından sadece biri için gerçekleştirilecektir.

15- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

16- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş (sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, giriş (sözlü) sınava katılım durum bilgisini, giriş (sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

"İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin "Duyurular" kısmından adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan ve yukarıda istenilen puan türleri için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puan ve tercih sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren ve komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar giriş (sözlü) sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

D) İTİRAZ

Yukarıda belirtilen bölümler kapsamında KPSS puan türleri ve tercih sıralaması esas alınarak oluşturulan başarı puan sıralamasına göre belirlenen değerlendirme sonuçlarına itirazlar "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren üç iş günüiçinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Giriş (sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş günüiçinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar değerlendirilecek olup belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday arasına giren ve başvuruları komisyonca kabul edilen adaylar KPSS puan sıralamasına göre giriş (sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş (sözlü) sınavında adaylar sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Her Fakülte/Bölüm için ilan edilen kadro sayıları ayrı ayrı olmak kaydıyla;

Giriş (sözlü) sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Giriş (sözlü) sınavında her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş (sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen giriş (sözlü) sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş (sözlü) sınavı ilanında belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere başarı puanı sırasına göre yedek aday belirlenir. Giriş (sözlü) puanları aynı olan adayların olması durumunda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Giriş (sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

Giriş (sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden adaylara bildirilecektir.

G) YEDEK ADAY BELİRLENMESİ

Her Fakülte/Bölüm için;

İlan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

İlan edilen kadro sayısının tek sayı olması durumunda tek sayının yarısı yukarı yuvarlanarak elde edilen tam sayı kadar yedek aday belirlenecektir.

Ğ) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların;

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

2- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)

3- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğününhttps://www.icisleri.gov.tr/personelinternet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurularak imzalanacak "Mal Bildirim Formu", "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu" ve "Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu"nu Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.