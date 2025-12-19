Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 10 Yazma Eser Uzman Yardımcısı Alacak

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAZMA ESER UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Yazma Eser Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapmak için yazılı

II - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Arap dili ve edebiyatı,, ilahiyat fakültesi, İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda doktora yapmış olmak (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında "PDF VEYA JPEG" formatında tarayarak eklemeleri gerekmektedir.)

3. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

4. Son başvuru tarihi itibarıyla ÖSYM tarafından 2024-2025 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8 puan türlerinin birinden en az altmış (60) puan almış olmak.

5. Başkanlıkça ihtiyaç öncelikli dil olarak kararlaştırılan İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça dillerinden herhangi birinden YDS/e-YDS'den (C) düzeyinde ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer seviyede puan almış olmak (YÖKDİL sınav sonuç belgesi kabul edilmemektedir.)

şartları aranır.

III - BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

1) Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Başvurular 22.12.2025 Pazartesi günü başlayıp 05.01.2026 Pazartesi günü itibarıyla sona erecektir.

4) Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurum resmi internet sayfasından ilan edilecek olup, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1) Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,

2) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan

3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi, (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir. (Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.)

4) YDS/e-YDS'den veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer seviyede puan almış olanların sonuç belgesi aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,(YÖKDİL sınav sonuç belgesi kabul edilmemektedir.) 5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IV - SINAV İŞLEMLERİ:

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yazma Eser Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yazılı Sınav

1. Giriş sınavına, sınav ilanında belirtilen KPSS puanı esas alınmak üzere KPSS puanı en yüksek olandan ilan olunan kadro sayısının en fazla yirmi katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) çağrılır. Giriş sınavına ilişkin bilgiler Başkanlığın internet sitesinde, (www.yek.gov.tr) yazılı sınavdan en az on gün önce ilan edilir.

2. Yazılı Sınav geçer notu en az yetmiş olup,

a) 07.03.2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yazma Eser Uzmanı Yönetmeliğinin 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan gruptaki adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, aynı maddenin aynı fıkrası ve aynı bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan konular yüzde elli üzerinden; (4) numaralı alt bendinde yer alan konu yüzde elli üzerinden hesaplanır.

4. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden on iş günü içinde Başkanın onayına sunulur. Liste Başkanlık binasında asılmak ve Bakanlığın veya Başkanlığın internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca otuz gün içinde sonuçlandırılır. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek tüm adaylara yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

5. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

6. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

7. Sınavın yazılı aşaması, Başkanlığımızca (www.yek.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek İstanbul ilindeki bir veya birden fazla merkezde ilan edilecek saatte yapılacaktır.

8. Yazılı sınava girmeye hak kazananlar "Sınav Giriş Belgesi'ni Başkanlığımız internet sitesinden (www.yek.gov.tr) alabileceklerdir.

9. Yazma Eser Uzman Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre yazılı sınavı şeklinde yapılacaktır.

10. Sınavda hatalı soru çıkması durumunda hatalı soru iptal edilip, adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Yazılı sınav ve konuları

Yazılı sınav konularının ağırlıklı puanları yüzde(%) olarak aşağıda belirtilmiştir.

1) Yazma ve eski basma eserlerin kataloglanması, sınıflanması, dijitalleştirilmesi, hizmete sunulması, (%15)

2) Kitap ve kütüphanecilik tarihi, hat, tezhip, minyatür ve benzeri geleneksel Türk el sanatları, Fen ve Sosyal İlimler alanlarında eser vermiş ünlü müellifler ve eserleri, (% 15)

3) Bu fıkrada belirtilen alanlardaki eserlerin diline ve içeriğine vukufiyet derecesi, (%20)

4) Yazma ve eski basma eserlerde Osmanlı Türkçesi, Arapça ya da Farsça, transkripsiyon veya çevirisi, (%50) Konularından oluşur.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

1. Yazılı sınav sonuçları, (www.yek.gov.tr) Başkanlık internet sitesinden duyurulur.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

Sözlü sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılır.

Buna göre sözlü sınav adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)

e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10)

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı başarı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

1. Giriş sınavı başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

2. Giriş sınavı sonuçları, komisyonca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilir.

3. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanların da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

4. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay süreyle geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

5. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Sınav sonucunun duyurulması ve itiraz

1. Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında duyurulur. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilir.

2. Sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulunca en fazla on gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

3. Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavını sonuçlarının ilanını izleyen altı ay içinde talepleri halinde ilgililere iade edilir.

4. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla 30 (otuz) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

VI - İLETİŞİM

Yazışma adresi: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İstanbul

e-mail : [email protected]

Telefon : (0212) 514 46 36

Fax : (0212) 514 46 37