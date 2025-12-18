İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

1 ADET DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Kurumumuz İnebolu Belediye Başkanlığına alınacak 1 adet Daimi İşçi için, 09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğüne İşgücü talebinde bulunulmuş olup, iş ilanımızın 18/12/2025-22/12/2025 tarihleri arasında yayımlanması talep edilmiştir.

Söz konusu 1 adet Daimi İşçi için aranılan şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafındanwww.iskur.gov.trinternet sitesinde yayımlanacak olup, isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.