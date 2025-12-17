Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

1- a) 657 Sayılı Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

2- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların başvuruları sadece online olarak https://ilan.yyu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan, şahsen ve postayla başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112), e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını, fotoğraf, kimlik fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik durum belgesini https://ilan.yyu.edu.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe(https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112), e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık mezun belgeleri ile, adli sicil belgesi, özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını, fotoğraf, kimlik fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik durum belgesini https://ilan.yyu.edu.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı/program ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

5- Müracaat edecek adayların "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir.

6- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

7- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

9- Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2- Araştırma Görevlisi kadroları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), atama yapılacak programın eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda en az 70 Puan almış olmak. Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandan En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenek puanı ile öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl için geçerlidir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz).

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

6- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

* Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

* Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

* Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

* Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

* Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

* Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

* Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

* Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

4- Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güzdöneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

E- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki

belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayıp https://ilan.yyu.edu.tr adresine yükleyeceklerdir.

2- Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

* Öğretim Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/7435"

* Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/7435"

3- Özgeçmiş

4- Merkezi sınav (ALES) belgesi

5- Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır.)

6- Lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü olacaktır.)

7- Başvurulan kadro için istenilen alan ile ilgili halen yükseklisans öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (e-Devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir. e-Devlet harici alınacak öğrenci belgesi mutlaka Aslı, ıslak imzah/mühürlü olacaktır.)

8- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

9- Deneyimli olmak koşullu kadrolarda; adayların çalışılan ya da çalışmakta olduğu iş yerinden alanı ve görev yaptığı tarihleri gösterir yazılı/imzalı belge ve bu yazılı belgeyi destekleyen SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için ise hizmet belgesi ve bunu destekleyen resmi kurumlardan alacağı üst yazı.

10- Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

11- Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge.)

13- Kimlik Fotokopisi

F- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Adaylar son başvuru tarihi bitimine kadar https://ilan.yyu.edu.tr başvuru adresine dijital ortamda başvuruda bulunacaklardır. İlgili internet adresine süresi içinde yapılmayan, taslak durumunda kalan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile elden veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

8- Başvurular dijital ortamda yapılacak olup gerektiğinde başvuru için istenilen bilgi ve belgeler adaylardan fiziksel olarak istenilebilecektir.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 13635/1-1