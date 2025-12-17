Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun vc öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize öğretim Üyesi alınacaktır.

1 -Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdan Sureli, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğilim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını (PDF form atında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 6 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmekledir.

2-Doçent kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdan Sureti, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alman diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında). Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3-Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf. Nüfus cüzdan sureti. Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Yabancı Dil Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme vc Atanına Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlanın (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Alanına Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına "https://personel.subu.edu.tr/tr1' adresinden ulaşılabilir.

* Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şalisen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir). İlgili birimin yazı işlerine teslim edilmeyen, farklı bir birime veya yere ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanın her aşamasını iptal edebilir.