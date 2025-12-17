İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 106 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslanna aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykın dununu olmamak.

5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi'nin 5. fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren ] (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7- Adayların ilgili 2024 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunlan için 2024 KPSS-P94, ön Lisans Mezunları için 2024 KPSS-P93 puan türü esas alınacaktır.

8-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma, süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışına düzenine uyum göstermek ve engel durumu bulunmamak.

9- Tüm pozisyonlar için görevini tam zamanlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

10- Destek Personeli kadrolarma başvuran adayların başvuru tarihi itibariyle herhangi bir önlisans veya lisans örgün eğitim programlarında kaydı bulunmamak.

11 - Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak.

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Askerliğini yapmış olmak.

13- Tüm pozisyonlar için gelişen personel ihtiyacına istinaden ve Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1 -Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Kariyer Kapısı Kamu İşealım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı ( https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) platformu üzerinden 17.12.2025 (09.00) - 31.12.2025 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

2-Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adaym yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

4-2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet Kapısı üzerinde otomatik olarak kaydedilecektir.

5-İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde sisteme yüklenecektir.

6-Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise; deneyim belgesi, e-Devlctten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirten onaylı çalışma belgesi sisteme yüklenecektir.

7- Sertifika, Belge istenen kadrolar için ilgili sertifika, belge yüklenecektir. (İlan tarihinden önce alman sertifikalar kabul edilecek olup ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

8- Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi Destek Personeli kadrosu için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, her türlü hayvan/böcek vb. fobisi-alerjisi vb engelleri bulunmadığına dair onaylı sağlık raporu yüklenecektir.

9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için istenen boy ve kilo ölçülerini gösteren onaylı sağlık raporu yüklenecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş} iş günü içerisinde Üniversitemizin https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

S Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

/ Her pozisyonun 10 (on) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

/ Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

S Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

^ İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

/ İşe alınacak adaylarla atama işleminden sonra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.

/ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...1' hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

/ Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

/ Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü kamu hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.

/ Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları süresinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

/ Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

/ Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanmaya hak kazanan adayların başvuru şuasında beyan ettikleri boy/kilo ölçümlerinde tereddüt oluşması halinde Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkez Biriminde boy/kilo ölçümleri yapılacak olup ilanda belirtilen niteliklere uymayanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

/ Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

/ İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM: [email protected]

13600/1-1