Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 20 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1. GENEL BİLGİLER

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06//1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmek üzere; merkez teşkilatında 1 büro personeli, 1 tekniker ile taşra teşkilatında 18 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 20 personel alımı yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI ve KONTENJANLAR

A. Genel Şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde sayılan genel şartlan taşımak.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak.

3- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- İlanda istenilen sertifika ve belgelere (sağlıkbelgeleri hariç) ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlan taşıyor olmak,

9- 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ'in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

Özel Şartlar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) Taşra teşkilatı kontenjan tablosunda (Tablo-2) yer alan Öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

b) 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ön Lisans), taşra teşkilatı kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-2) yer alan KPSS puan türünden asgari 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

c) Tik başvuru tarihi itibanyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (asil listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

d) 10/06/2004 tarihli ve 518 8 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

e) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

f) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik in 18 inci maddesinde belirtilen şartlan taşıyor olmak,

g) 160 cm'den kısa boylu olmamak,

h) Atamaya hak kazananların aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde yetkili sağlık kuruluşlarından ilan tarihinden itibaren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir. (Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak. Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü olmamak. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.)

i) 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

j) Cinsiyeti erkek olmak.

Tekniker Pozisyonu için:

a) Kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

b) 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Önlisans), Kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak,

c) Görevini devamlı görev yapmasına engel olabilecek hastalık, vücut ve akıl sağlığı sorunu bulunmamak. (Adayların sağlık beyan formunu iletmesi yeterli olacaktu-.)

Büro Personeli Pozisyonu için:

a) Kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

b) 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) lisans), kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak.

c) Görevini devamlı görev yapmasına engel olabilecek hastalık, vücut ve akıl sağlığı sorunu bulunmamak. (Adayların sağlık beyan formunu iletmesi yeterli olacaktır.)

3. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurular; e-Devlet "Tanın ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı PI a tfb rmu (https ://kari yerkap isi, gov. tr) internet adresi üzerinden 17 Aralık 2025 ve 24 Aralık 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıdaki gibidir;

a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ilk başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.

d) İlanda yer alan pozisyonlara başvuran adaylardan özel şartlarda yer alan sağlık koşullarını taşıdıklarına dair beyan belgesi (Ekte yer alan Sağlık Beyan Formu doldurularak eklenecektir.)

2- Özel şartlarda sağlık kurulu raporu istenecek pozisyonlara başvuranlardan temin edilecek sağlık kurulu raporları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.

3- Adaylardan istenilen belgeler Kariyer Kapısı sistemine tanımlanmış olup kayıt başvuru esnasında e-Devlet sisteminden online olarak eklenecektir.

4- Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Adaylar, ilan edilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

6- Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre ilanın her aşamasında kontenjanlar arasındaki sayısal belirleme, iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisi Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğüne aittir.

7- Başvuru bilgilerinin doğruluğu, fotoğrafın uygunluğu ve başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

a) Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

b) Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen Unvanların adedi kadar asil aday ile asil aday sayısının 5 (beş) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

c) Adayların yerleştirme sonuçlan duyurusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü internet adresi (https ://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenilebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktın

d) Belirlenen asil ve yedek adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

e) Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

f) İlan edilen yedek listede yer alanların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak alım hakları, sonuçların ilan tarihini takip eden 1 (bir) yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

5. DİĞER HUSUSLAR

a) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

c) Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış ise feshedilir. Ayrıca yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Atanmaya hak kazananların göreve başlama tebligatları yazılı olarak yapılır. İlgililerden, İkamet adresinin bulunduğu il pozisyonlarına yerleşenler göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden işgünü, diğer illerde bulunanlar ise tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, ispatı belgeyle mümkün mücbir sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların atama onaylan iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler (askerlik hariç) nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

e) Atamaya hak kazanan adaylardan sözleşmesi imzalanarak göreve başlayanlar, yerleştiği ildeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile bu müdürlüğün bütün alt birimlerinde görevlendirilebilir.

f) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Kamuoyuna duyurulur.

6. BİLGİ ALMA

İlan ve süreçle ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından. Kurum internet sayfasından (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: 0 312 207 6177-63 83