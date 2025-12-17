Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca öğretim üyesi almaç aktır.

- Profesör adayları; Başvuru dilekçesinin ekine: 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgelerinin e-devlet çıktıları fasılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya E-devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının I (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 5 (beş) nüshasını da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Şımak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir

- Doçent adayları; Başvuru dilekçesinin ekine: 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgelerinin e-devlet çıktıları (asıllan veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshalan atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayııldığı kurumdan alınan onaylı belge veya E-devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şımak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son alu ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek lisans, Doktora diplomalarının e-devlet çıktıları (asıllan veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Aynldığı kurumdan alınan onaylı belge veya E-devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Üstesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile ilana çıkılan kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

-Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlan taşımalan gerekmektedir. -Müracaat edecek adayların "Şımak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirlenen koşullan yerine getirmeleri gerekmektedir.

-Profesör ve doçent unvanına sahip olanlar veya kadrolannda görev yapanlar, doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramaz.

-Profesör unvanına sahip olanlar veya kadrosunda görev yapanlar, doçent kadrosuna başvuramaz.

-Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmekledir.

-Başvurular şahsen veya posta kargo yolu ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargo ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili kadronun bulunduğu birime ulaşmış olması gerekmektedir. Gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

-İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.sirnak.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

-Üniversitemiz ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya güncelleyebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlan Başvuru Başlama Tarihi: 17.12.2025

İlan Başvuru Bitiş Tarihi: mesai bitimi; 31.12.2025