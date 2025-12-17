Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

I. Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alını ilanı;

Üniversitemizin aşağıda Tablol'de belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Belek Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen asgari niteliklere sahip, tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flaş bellek ile Rektörlüğe,

2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flaş bellek ile Rektörlüğe,

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yaymlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flaş bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

II. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3'te'de belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemam Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre alım yapılacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışmdaki Öğretim Elemam Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı; lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir transkriptleri (e-Devletten alınan karekodlu belge), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ile birlikte ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Rektörlük/Fakülte Dekanlıklan/Yüksekokul Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Konu hakkında gerekli bilgilere www.belek.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

. Her aday başvuru şartlarını sağladığı sadece bir bölüm/programa başvuru yapabilir.

. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir,

. Tüm adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartlan taşıması gerekir.

. Müracaat edilen programın açılmasına YÖK izin vermez ise adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacakta.

. Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir.