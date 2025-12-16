Milli Piyango İdaresi 6 Uzman Yardımcısı Alacak

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli toplam 6 (altı) "Milli Piyango Uzman Yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

2- SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü 14 Şubat 2026 tarihinde test usulünde ve tek oturumda Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Sınavın yazılı bölümü Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından yapılacaktır.

Adaylar sınav bilgilerini İdareye ait internet sitesi (https://www.mpi.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyebilecektir.

3- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

b) Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2026) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1991) tarihi ve sonrasında doğmuş olmak),

c) Aşağıdaki tabloda yer alan her bir alan için belirtilen öğrenim şartına sahip olması,

ç) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 80 (seksen) puana sahip olması,

d) Giriş sınavına son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden asgari 60 puan almış olması veya dil yeterliliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmaması,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

g) Başvuru işlemlerini süresi içerisinde, belirtilen şartlara ve usule uygun olarak yapmış olması,

gerekmektedir.

Tablo: Sınav başvuru şartları ve kadro sayısı

4- SINAV BAŞVURUSU

a) Giriş Sınavı için başvurular, 16 Aralık 2025 Salı günü saat 12:00'den, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı aracılığıyla Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile özgeçmişini sisteme yüklemesi ve sistemdeki başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır.

b) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma veya mezuniyet belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Giriş sınavına başvuracak adayların YDS/e-YDS sonuçları ÖSYM web servisi aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belge istenilmeyecek olup bilgilerinde hata/eksiklik olan veya bilgileri gelmeyen adayların sınav sonuç belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, yabancı dil denklik belgesi bulunan adayların denklik belgelerini aynı usulle sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

f) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen bilgi ve belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Duyuruda belirtilen hususlara riayet etmeyen, zamanında ve usule uygun başvuru yapmayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

g) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

ğ) İdare sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

5- YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ

a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere giriş sınavı yapılmak üzere ilan edilen boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 120 (yüzyirmi) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 120 (yüzyirmi) aday giriş sınavına alınacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanmış kabul edilir ve sınava çağrılır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar İdarenin internet sitesinde (https://www.mpi.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı platformu üzerinden de ulaşabileceklerdir.

c) Sınava girecek olan adaylar sem.sinav.ankara.edu.tr bağlantı adresini kullanmak suretiyle sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi"ni temin edeceklerdir.

ç) Sınav giriş belgesi düzenlenen adaylardan daha sonra katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.

d) Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

e) Uzman Yardımcılığı sınav tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Kariyer Kapısı Platformu, İdarenin internet sayfası (https://www.mpi.gov.tr) ve sem.sinav.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

6- YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı sınav, İdarece ihtiyaç duyulan Milli Piyango Uzman Yardımcılığı (Bilişim-Mühendislik) alan türü itibariyle aşağıda belirtilen konularından yapılacaktır:

Milli Piyango Uzman Yardımcılığı (Bilişim-Mühendislik): A) - Genel Yetenek ve Genel Kültür, B)- Temel Bilgisayar Bilimleri, İşletim Sistemleri, Algoritmalar, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları ve Güvenliği, Sunucu Yönetimi, Güvenlik Testleri ve Olay Müdahale, Web Tasarım, Siber Güvenlik, Veri Tanımlama, İş Zekası, Kontrol ve İşleme, Temel Fizik, Temel Matematik, Soyut Matematik, Lineer Cebir, Olasılık Teorileri, Diferansiyel Denklemler, İstatistik, Kompleks Analiz, Topoloji ve Veri Yapıları.

Yukarıda yer alan konular, yazılı sınavın genel çerçevesine ilişkin olup her konudan soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

7- YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, genel yetenek soruları 10 puan, genel kültür soru grubu 10 puan ve mesleki bilgi soruları ise 80 puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun 4 (dört) katına kadar aday başarılı olmuş sayılır ve sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile Ankara'da yapılacak sözlü sınavın yeri ve tarihi İdarenin internet sitesi (https://www.mpi.gov.tr), Kariyer Kapısı Platformu ve semsinav.ankara.edu.tr adresinde ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8- SÖZLÜ SINAVIN İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav, adayların;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel yetenek ve genel kültürü,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10'ar (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

9- GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCUN İLANI

Giriş sınavının başarı sıralaması; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre yapılır.

Adaylar, başarı sırası en yüksek adaydan başlanarak sıralamaya konulur ve başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, giriş sınavı komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak belirlenir ve ilan edilir.

Asıl ve yedek listelerin oluşturulmasında ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ilan edilen kontenjanlar göz önünde bulundurulur.

Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları İdarenin internet sitesinde (https://www.mpi.gov.tr), Kariyer Kapısı Platformu adresinde ilan edilir. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav soruları veya sonuçlarına ilişkin itirazlarını; soru ve/veya sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde semsinav.ankara.edu.tr platformu üzerinden ANKÜSEM'e yapacaklardır. Adaylar soru itirazı ücreti olarak itiraz başvurusu sırasında itiraz edilen her soru için 200 TL (İki yüz Türk Lirası) ya da sadece sınav sonucuna itiraz edilmişse bu itiraz için 200 TL (İki yüz Türk Lirası) ödeyeceklerdir. İtiraz ücretleri kredi kartı/banka kartı ile sistem üzerinden alınacaktır. ANKÜSEM itirazları inceleyip sonuçlandırarak platform üzerinden ilgili adaylara bildirecektir.

Giriş Sınavının sözlü bölümü için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne (Personel Dairesi Başkanlığı) itiraz edilebilir. İtirazlar, giriş sınavı komisyonu tarafından incelenerek 7 (yedi) gün içinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

11- MİLLİ PİYANGO UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan en fazla 6 (altı) adayın ataması yapılır.

Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alan adayların, atama işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili mevzuatta öngörülen atamaya esas belge ve beyanlarını ilan edilen süre içerisinde İdareye teslim etmeleri gerekir.

Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için ilanda belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde İdareye başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar veya iptal edilenler ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir.

12- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

13- DİĞER HUSUSLAR

a) 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde elektronik ortamda düzenlenecek Sınav Giriş Belgesinin de sınav gününden önce çıktısı alınmalıdır.

b) Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesi'nden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesi ve kimliğini doğrulayacak belgeyi ibraz etmeyen adaylar sınava katılamaz.

c) Adayların çanta ve benzeri eşya, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınav salonuna girmeleri yasaktır. Sınav salonunda bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları, tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

ç) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

d) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Milli Piyango Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İletişim Bilgileri:

T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı

Adres : Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No: 1 06520 Balgat Çankaya/ANKARA

Tel

: 0 312 286 93 06

İnternet Adresi : https://www.mpi.gov.tr/

e-posta

İlan olunur.

: [email protected]

