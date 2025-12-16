İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakiilte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. Resmi Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", 09/11/2018 tarih vc 30590 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul vc Esaslar Hakkında Yönetmelik" vc "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama vc Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni; YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir),(Yurt Dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge.) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-devletten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu) belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını ve başvuru sisteminde mevcut olan "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" uyarınca "Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu"nu hazırlayarak aşağıda bağlantı linki belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dijital Sistemine başvuru yapılması gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir), (Yurt Dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge.), adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah e-devletten SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu) belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını ve başvuru sisteminde mevcut olan "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" uyarınca "Değerlendirmeye Alman Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu"nu hazırlayarak aşağıda bağlantı linki belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dijital Sistemine başvuru yapılması gerekmektedir.

Doktor Öğretim (iyesi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni (kadronun ilan edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (c-dcvlct çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) (Yurt Dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir bdgc.), adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, c-devletten SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu) belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını ve başvuru sisteminde mevcut olan "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" uyarınca "Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu'nu hazırlayarak aşağıda bağlantı linki belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dijital Sistemine başvuru yapılması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçesi ve Açık Rıza Metni, aşağıda istenen belgeleri ekleyerek İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Dijital Sistemine başvuru yapılması gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyannca yapılacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; Özgeçmiş, (YÖK Formatında) ALES belgesi, yabancı dil sınav belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-devlet çıktısı olabilir) (Yurt Dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge.), onaylı lisans transkripti, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 Adet vesikalık fotoğraf, adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-devletten SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu) belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Dijital başvuru yapılmasında sorun yaşandığı durumda, başvuru yapılacak adres: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: IV ve No:lY Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar https://insankavnaklari.nisantasi.edu.tr/akademisyen-ilanlari linkinden başvuru yapdacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapdan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir: