Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 1 adet 3 üncü (Üçüncü) Derece "İç Denetçi" kadrosuna 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında naklen atama yapılacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR (Tüm Ünvanlar İçin):

1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen niteliklere haiz olmak.

2) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Lisans mezun olmak.

4) Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

5) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

6) Kamu Kurumlarında İç Denetçi kadrosunda en az 1 yıl deneyimi bulunmak.

2- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Tarihleri:

İlk Başvuru Tarihi :16/12/2025 Son Başvuru Tarihi :30/12/2025 (Mesai Saati Bitimi)

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adayların müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular, faks ve internet ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Yeri:

Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Telefon: Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 04862164008 Dahili -1077 -1078 numaralı telefondan yardım alabilecektir.

3- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Fotoğraflı Başvuru Formu ile Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Fotokopisi

3) Fotoğraflı Özgeçmiş

4) Lisans Diploması (İDKK'ya sertifika başvurusunda kullanılan)

5) Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK'ya sertifika başvurusunda kullanılan)

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

7) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

8) Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP)

9) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı)

4- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

-İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların;

1. Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50' si

2. Yabancı Dil Sınav Puanının %30' nun

3. Lisans Mezuniyet Notunun (100' lük sisteme göre) %20' sinin

Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası (www.sirnak.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir.

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)' dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılacaktır. Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 10 (on) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine kurumsal web sayfamızda duyurulacaktır. Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde www.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

13599/1-1