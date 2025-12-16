Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarih itibarı ile 15 gün içinde Üniversitemiz adresine şahsen yapılacaktır.

İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

NOT:

. Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak

adayların;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN:

. Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve ilgili Resmi Gazete ilan tarih ve sayısını belirttiği Başvuru Dilekçesine;

- YÖK formatlı Özgeçmiş,

- Doçentlik Belgesi onaylı sureti,

- Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır),

- Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınabilir veya Noter onaylı olabilir.),

- Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- Kimlik fotokopisi,

- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf

ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelere ek olarak, Bilimsel çalışma ve yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini, profesörlük kadrolarına yapılacak başvurular için 6 (altı), doçent kadrolarına yapılacak başvurular için 4 (dört) adet usb bellek olarak ekleyerek Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine;

- YÖK formatlı Özgeçmiş,

- Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınabilir veya Noter onaylı olabilir.),

- Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi,

- Yabancı dil belgesi,

- Kimlik fotokopisi,

- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf

ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini, 4 (dört) adet usb bellek olarak ekleyerek İlgili Dekanlıklara/Müdürlük sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir.

. Tüm Belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı idarece görülmüştür/kontrol edilmiştir" onayı yapılabilecektir.

. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek olup Jüri Üyelerince bilimsel çalışmaları yeterli görülenler akabinde ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN:

. Başvuru Dilekçesi (başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi aslen veya vekaleten elden teslim edilmelidir,)

. YÖK Formatlı Özgeçmiş (doküman ve usb olarak)

. Diplomalar (e-Devletten alınabilir veya Noter onaylı olabilir),

. Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

. Doktora Öğrenci Belgesi

. ALES Sonuç Belgesi

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

. Resmi Transkriptler

. Tecrübe Belgesi (ilan şartında istenmesi halinde onaylı)

. Onaylı Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya emekli olanlar getirecekler)

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

. Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. 4 adet Vesikalık Fotoğraf

. Tüm Belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı idarece görülmüştür/kontrol edilmiştir" onayı yapılabilecektir.

SINAV TAKVİMİ:

. Ön Değerlendirme Tarihi : 05/01/2026

. Sınav Tarihi : 09/01/2026

. Sonuç Açıklama Tarihi : 16/01/2026

İRTİBAT-BAŞVURU ADRESİ:

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Bulvarı. Biga Sk. No:4 06050 Altındağ-ANKARA

Tel: 4442010

13591/1-1