Afyon Kocatepe Üniversitesi 2 sözleşmeli canlı model alacak

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

CANLI MODEL ALIM İLANI

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Karar eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "1 (bir) yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma" başlıklı Ek 8 inci maddesi kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere 2 adet canlı model alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- T.C. Vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4- Vücut bütünlüğüne sahip olmak.

5- En az lise mezunu olmak.

6- Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak. (Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, çalıştırılması uygun görülen adaylardan istenecektir.) 7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

10- KPSS şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi binasında bulunan Personel İşleri Bürosuna, istenen belgeler ile şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere seçilecek canlı modeller yapılacak sözlü sınav sonucunda belirlenecek olup isim listeleri işe başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, sözlü sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir.

2- Çalıştırılacak canlı model sayısı kadar da yedek belirlenecek olup asıl listede bulunanlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedekler sırası ile çağırılacaktır.

3- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi (Onaylı sureti veya E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Barkotlu / kare kodlu belge)

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Barkotlu / kare kodlu belge)

4- Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

5- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Barkotlu / kare kodlu belge)

6- Başvuru dilekçesi