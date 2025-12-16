Dışişleri Bakanlığı 104 Aday Meslek Memuru Alacak

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 16 Aralık 2025

I. GENEL BİLGİLER

1. Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulmasına katkı veren, icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik, stratejik, askeri ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın ve milli dış güvenlik siyasetinin oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Cumhurbaşkanı tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygular. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımız kariyer sayfasından (https://kariyer.mfa.gov.tr) erişmek mümkündür.

2. Aday Meslek Memuru ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 104'tür. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece kadrolara yapılabilecektir.

3. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır.

4. Giriş sınavının yazılı aşaması 14 Şubat 2026 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınav aşamasında başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecektir. Söz konusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecektir.

5. Giriş sınavı başvuruları 16 Aralık 2025 Salı günü saat 14.00'te başlayacak ve 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00'de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı"https://kariyerkapisi.gov.tr/isealiminternet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.),

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2026) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da

- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2. Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına Tablo-1'de gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavın yapılacağı yabancı diller, 1 Ocak 2022'den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları Tablo-1'de belirtilmiştir. YDS/e-YDS'nin yanı sıra Tablo-2'de gösterilen, puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 1 Ocak 2022'den son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen puan karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

3. Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Tablo-1'de belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM'nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Söz konusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecektir. Asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

4. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde Tablo-1'de belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmemek üzere söz konusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.

5. Aday Meslek Memurluğu kadrosuna ilişkin daha önce açılan giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarının herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olan adaylar giriş sınavına katılamazlar (Sınav Yönetmeliği'nin geçici 1. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır.).

6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık kariyer sayfasında (https://kariyer.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Söz konusu adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

III. SINAVIN AŞAMALARI

1. Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

- Türkçe Kompozisyon

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir bölümden en az 60 puan alınması ve tüm bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

b) Yazılı sınavın Türkçe Kompozisyon dışındaki bölümleri, başvuru yapılan kategoriye göre Tablo-1'de belirtilen dillerde düzenlenecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı sayılmak ön şartıyla; sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanacaklardır:

- İlave puan alma imkanı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS'den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80'in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkanı bulunması halinde, YDS/e-YDS'den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80'in üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenecektir. Bunun için daha düşük olan YDS/e-YDS puanı veya YDS karşılığı kullanılacaktır.

ç) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık kariyer sayfasında (https://kariyer.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı platformundan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta ile ayrıca bildirim yapılacaktır.

2. Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya davet edilecektir. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, analiz, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

c) Sınav sonucunda başarılı olanlar Bakanlık kariyer sayfasında (https://kariyer.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı platformundan da takip edebileceklerdir.

IV. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR:

1. Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuz, başvuru esnasında görüntülenebilecektir.

2. Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler ve girilmesi gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

- Geçerli T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Pasaportu örneği

- Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

- Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

- Transkript (Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden mezun adaylar için)

- Varsa lisansüstü eğitim diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

- Sınava girilecek yabancı dilde; 1 Ocak 2022'den son başvuru tarihine kadar alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi

- Bu ilanın III. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında kayıtlı hususlar çerçevesinde sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi amacıyla, 1 Ocak 2022'den son başvuru tarihine kadar alınmış, 80 üzeri puanı gösteren YDS/e-YDS sonuç belgesi veya söz konusu YDS/e-YDS puanına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi

- Bu ilanın II. bölümünün 3. maddesinde kayıtlı şartları taşıyan, yurtdışındaki yabancı üniversitelerden lisans mezunu olup, Tablo-1'de kayıtlı yabancı dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar için: Sınava girmek istediği yabancı dilin resmi dil olduğu (veya resmi dili bulunmayan ülkelerde yaygın dil olarak konuşulduğu) ülkelerde lisans eğitimini sınava girmek istediği dilde aldığını gösteren üniversiteden alınmış yazı ve lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamasını gösterir belge

- Sağlık durumuna dair bilgi

3. Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını başvuru süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

4. İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Adaylar sınav sürecinin her aşamasında doğru beyanda bulunmak zorundadır. Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde ve sonraki aşamalarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir.

6. Sınav süresince adaylar ile iletişim e-posta ve cep telefonu vasıtasıyla sağlanacaktır. Kariyer Kapısı platformu adayların e-posta adresleri ve cep telefonu numaralarını e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekeceğinden, söz konusu bilgilerin adaylar tarafından güncel tutulması gerekmektedir.

7. İlave bilgi için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numarası üzerinden Bakanlıkla temasa geçilebilir:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06520 Ankara

E-posta: [email protected]

Tel: 0 (312) 292 10 00

Saygıyla duyurulur.

Başvuru yapmak için:https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim