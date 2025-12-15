KOSGEB 4 Sözleşmeli Avukat Alacak

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kurumumuz merkez teşkilatında idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre 2024 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 4 adet avukat alımı yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2. Türk Vatandaşı olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

9. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

10. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

11. İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Başvurular 15/12/2025 tarihinde başlayıp 31/12/2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2) Adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecektir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik, kimlik bilgileri vb. e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan sistemden yapılan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

4) Mezuniyet bilgileri otomatik gelmeyen adaylar, başvuru sistemine onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında yükleyebileceklerdir.

5)Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında ilgili alana PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

6)Adayların, Avukatlık Ruhsatnamesini başvurusu sırasında ilgili alana PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

7) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra, "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ibare görünmeyen başvurular geçerli sayılmayacaktır.

8) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin yüklenmesinden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

9) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

1) Süresi içinde yapılan başvurular, Başkanlık tarafından belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2) Başvurusu kabul edilenlerden, 2024 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanın 4 katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

3) Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların isim listesi, sınav giriş yeri ve tarihi, son başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi gün içerisinde Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) ve Başkanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup adayların giriş sınavı yeri ve saatine dair Kariyer Kapısı ve Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmesi gerekmektedir.

4) Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

4.GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI, SINAVIN ŞEKLİ, USULÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Giriş sınavı konuları; Avukat pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku ile 3624 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin KOSGEB İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri konularından oluşur.

2) Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilir.

3) Sözlü sınavdan başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

4) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle puan sıralamasına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

6) Sözlü sınavda değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

7) Yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısı kadar yedek adayın isimleri bir liste ile ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

8) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç otuz gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

5. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

1) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve işe başlamaları için gerekli evraklar Başkanlık https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

2) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmesi

gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

3) İnceleme sonunda belgelerde noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on iş günü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz. Belgeleri tamam olan ve istihdama engel durumu olmadığı anlaşılanlardan, kendilerine yapılacak bildirimi izleyen en geç on beş gün içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde sözleşme imzalamayanlar göreve başlatılmaz.

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin sözleşmeleri feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

(7) Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

(8) Başkanlık https://www.kosgeb.gov.tr/ internet adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32

06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

Telefon: 0 (312) 595 28 00

Eposta : [email protected]

www.kosgeb.gov.tr