Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

5. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

6. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

7. *YDS (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavını veya eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından alınan puanı ifade eder.)