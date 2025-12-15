Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: https://idari.ahievran.edu.tr/personel/sayfa/Yonerge/tr/2253 ) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe form örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir.) Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, ünvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak taranarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)

. Özgeçmiş ve yayın listesi ile ilan açıklamasında belirtilen alanlar başta olmak üzere tüm bilimsel çalışma ve yayınlara ait tüm bilgi ve belgeler (Tüm belgelerin online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Sanatsal ve mesleki çalışmalar için resmi belge sunulmalıdır.)

. Vesikalık Fotoğraf

. T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı

. Askerlik durum belgesi veya e-Devletten karekodlu

. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devletten karekodlu

. Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)

. Doçentlik belgesinin tasdikli sureti veya e-Devletten karekodlu (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

. Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devletten karekodlu Hitap Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

. İlanın aranan nitelikler kısmında istenen çalışmalara ait belgeler

. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız https://idari.ahievran.edu.tr/personel/sayfa/Yonerge/tr/2253) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna

başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. (Yüklenen her bilimsel yayının künyesi eklenerek yüklenmesi gerekmektedir.)

*Başvurularda e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir

*Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

*Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, ilgili Akademik Değerlendirme Kurulları tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Tıp Fakültesinde eğitim-öğretimin sürdürülebilmesi için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim dalı bazında gerekli asgari öğretim üyesi sayısını karşılamak üzere öğretim üyesi eksiği olan anabilim dallarında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26'ncı maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir.

- İlanda ve ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir. İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

Başvuru Süresi: Tüm başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden itibaren 15. günün mesai bitimine (17:00) kadar https://basvuru.ahievran.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://basvuru.ahievran.edu.tr/ üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.