Gebze Teknik Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (e) fıkrası uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre Rektörlüğümüz tarafından personel alımı yapılacaktır.

1.GENEL ŞARTLAR

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

1.3.2024-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunlan için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak, 1.4. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan "(...) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı Rektörlüğümüzce adaylardan talep edilecektir.)

4.BAŞVIIRIJDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Özgeçmiş,

-1 (bir) adet Fotoğraf, (*Kariyer Kapısı tarafından web servis ile e-Devlelten aktarılacaktır.)

- 2024 KPSS Sonuç Belgesi, (*Kariyer Kapısı tarafından web servis ile e-Devletten aktarılacaktır.)

- Adli Sicil Belgesi, (*Kariyer Kapısı tarafından web servis ile e-Devletten aktarılacaktır.)

- Askerlik Durum Belgesi, (*Kariyer Kapısı tarafından web servis ile e-Devletten aktarılacaktır.)

- Nüfus Kayıt Bilgisi, (^Kariyer Kapısı tarafından wcb servis ile e-Devletten aktarılacaktır.)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (*Kariyer Kapısı tarafından web servis ile e-Devletten aktarılacaktır.)

- NVİ Adres Kaydı, (*Kariyer Kapısı tarafından web servis ile e-Devletten aktarılacaktır.)

- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)

- Yabancı Dil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Büro Personeli kadrosu için)

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi, (c-Dcvlcttcn alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Sağlık Kurulu Raporu, (Atamaya Hak Kazanılması Durumunda Talep Edilecektir.) (Bakınız; Diğer Açıklamalar ve önemli Hususlar / Madde 8.5) '

- Beden Kitle Endeksi Belgesi, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)

4.2. E-devlet üzerinden Kariyer Kapısı başvuru sistemine aktarılacak belgeler;

(*) Adayların KPSS Sonuç Belgesi, Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Adli Sicil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Kayıt Bilgisi, Fotoğraf ve NVİ Adres Kaydına dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. 2008 yılı öncesi ortaöğretim (lise) mezuniyeti gibi bazı bilgilerin e-Devletten gelmemesi halinde adaylar tarafından beyan edilebilecektir.

Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltme yaptırmaları gerekmektedir.

5.S1NAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların "(Ek fıkra: RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1 md.) Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarınm (...) sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının c bendi uygulanabilir." hükmü uyarınca yukarıda belirtilen unvanlar için sözlü sınav yapılacaktır.

Adaylar başvuru sonuçlarını üniversitemiz (www.gtu.edu.tr) ve Kariyer Kapısı internet adresinden öğrenebilecek olup sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere adayların kimlik kartı veya sürücü belgesi veya pasaport belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

5.1.Sınav Konuları ve Puanları/Sözlü Sınava İlişkin Açıklama

1) Sözlü sınava ginneye hak kazanan adaylara, söz konusu sınavda başvuru yaptıklan meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan sorulan ile adayların kendini ifade etme, mesleki liyakat, temsil, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu vb. ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2) Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

3) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için altmış (60) ve üzerinde puan alması gerekmektedir.

5.2.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanının Hesaplanması

Başarı puanı sözlü sınav esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik verilir.

6.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

6.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası ile KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun UÇ KATINA kadar aday arasından Rektörlüğümüzce yapılacak sözlü sınav basarı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

6.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

6.3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarım sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan veya göreve başlamayanların yerine, TÜM YEDEK ADAYLARDAN ATAMA TALEP DİLEKÇESİ alınacak olup boşta kalan kadrolar için duyuruda belirtilecek olan tarihler arasında atama talebinde bulunmaları, aynca arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla başarı sıralamasına göre yedek adayların atamaları gerçekleştiri lecektir.

6.4. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.5. Adaylar yerleştirme sonuçlarını üniversitemiz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntülcycbilcccktir.

7.HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

7.1. Beyan edilen tüm bilgi ve belgelerin doğru ve tam olması adayın sorumluluğundadır. Eksik evrak veya ilan şartını sağlamamaları nedeniyle başvurusu geçersiz sayılacak adaylar her türlü yasal sorumluluğu kabul etmiş savılırlar.

7.2.Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar; hangi aşamada olursa olsun yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı beyan/belge verenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumda olan adaylara kurumumuzca herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

7.3. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi öğrenildiği tarihte tüm sonuçları ile geçersiz sayılacaktır.

8.DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

8.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

8.2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

8.3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

8.4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru cvraklanna eklenecektir.

8.5. Adaylardan açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığına dair kişi bevaııı alınacaktır.Adayların atama işlemi sırasında istenilecek belgelerin tesliminde bu beyanlarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları SAĞLIK KURULU RAPORU ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adaylar beyanlarını kanıt laya m amaları ve SAĞLIK KURULU raporunu süresi içerisinde Rektörlüğümüze sunmamaları halinde tüm haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

8.6. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

8.7. Üniversitemiz web sayfası ve Kariyer Kapısından yapılan TÜM DUYURULAR tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca YAZILI. TEBLİĞ Al YAPILMAYACAKTIR. '

13404/1-1