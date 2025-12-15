Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, işbu ilanın yayımlandığı tarihte yürürlükte olan Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Adaylann istenilen belgelerle birlikte 29.12.2025 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsenmüracaat etmeleri gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuruların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın ve öğretim üyeliğine alım sürecinin her aşamasını iptal edebilir, ilanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.12.2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 29.12.2025

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu) (1 adet),

-Özgeçmiş (2 adet),

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi (2 adet),

-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti (2 adet),

-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belge (2 adet),

-Profesör ve Doçent kadro başvurulan için Doçentlik belgesinin onaylı sureti (2 adet),

-Yabancı dil sonuç belgesi (Eşdegerliği ÖSYM tarafindan kabul edilmiş olmalı) (2 adet),

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (2 adet),

-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (2 adet) (https://www.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/akdeniz üniversitesi-akademik-yüksel tmeveatama kriteri eri-5402 internet adresinden ulaşılabilir), -Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası (1 adet),

-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş. Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği, Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir.

3- Fakülteler, Yüksekokul/Konservatuvar ve Rektörlük bünyesindeki öğretim görevlisi ilan başvurularında adayın tercihine göre lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

4- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puam 70 olarak kabul edilir.

5- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda. Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

MUAFİYET

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemam Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.)

2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda; YÖK Formatında AVESİS özgeçmiş çıktısı)

3- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

5- ALES sonuç belgesi

6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi

7- Lisans, yüksek lisans ve doktora diploması; Uzmanlık ve/veya Yan Dal Uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylı örneği (yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge)

8- Lisans, yüksek lisans ve doktora transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi

10- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (Islak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

11- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge)

AÇIKLAMALAR

1- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylann sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adaylann koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması veya Noter onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

4- Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

5- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın ve ilgili kadroya alım sürecinin her aşamasını iptal edebilir.

6- İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

7- Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyumlar tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.