Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1- 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür kanuna dayanılarak çıkarılan kamu kurum ve kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez veya Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 Eski Hükümlü / TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2- Adaylar ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr ve www.ktu.edu.tr adresinden ulaşabilecektir,

3- Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

4- Müracaatlar 15.12.2025 - 19.12.2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

5- Noter Huzurunda kura çekilişi 25.12.2025 tarihi Perşembe günü saat 15.00'de KTU TV stüdyosunda gerçekleştirilecek olup çekiliş https://www.youtube.com/ktutv adresinden canlı yayınlanacaktır. Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde www.ktu.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacak olup bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler ve konuya ilişkin tüm duyurular https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar, arşiv araştırması sonrası https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden başlayış tarihleri belirtilerek duyurulacaktır. İlgililerin belirtilen tarihte göreve başlamaları gerekmektedir. Yoksa haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

8- İlanda belirtilen öğrenim durumu en az İlköğretim olup atanmaya hak kazananların göreve başlayışları yapılmış olsa dahi başvurunun son günü dahil alt öğrenim bitirdiği tespit edilenlerin ilişikleri kesilecektir.