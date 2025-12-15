Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.000 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 3.000 (üç bin) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullan taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kıırıınıların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

II- BASVVRV ŞEKLİ VE BAŞltRfLARh DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Sekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 15/12/2025 - 26/12 /2025 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://karivcrkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden c-Devlct şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabileceklerdir. Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabilecektir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup; atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ç) Başvuruda bulunacak adayların ilanın sonunda bulunan Özel Nitelik Tablosunu incelemeleri önem arz etmektedir.

B- Basi lini İçin Gerekli Belgeler:

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adaylar diplomalarını beyan etmek zorunda olup; onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzunu inceleyerek başvurunuzda diplomanızı nasıl beyan edebileceğinizi görüntüleyebilirsiniz.)

Manuel olarak yüklenecek mezuniyet belgelerinin önlü/arkah, onaylı, okunaklı ve tamamının görünür olması gerekmektedir. Belirtilen şekilde yüklemenin yapılması adayın sorumluluğundadır. Okunaklı olmayan ve ilgili alana yüklenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanndan mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" yüklemeleri gerekmektedir. Denklik Gösterir Belge alanına yüklenen diğer evraklar dikkate alınmayacaktır.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri, kaydettikten sonra "Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmaları gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecektir

b) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanlan ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.

c) Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.

d) Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyuru vc bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

Ill- YERLEŞTİRME VE ATAMA:

A-Yerleştirme:

a) Asil yerleştinneler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştinne işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

e) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamalan yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

B-Atama:

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Oazete'dc yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik " uyarınca atama işlemi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yapılacaktır.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçlan kazanılmış hak sayılmayacaktır.

IA- DİĞER İli Sl'SLAR:

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalannda (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.lr/pgm) yayımlanacaktır.

Adaylar, duyurusu yayımlanan başvuru, yerleştirme ve sonuç işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden takip edecektir.

Alım ile ilgili yayımlanacak tüm bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet üzerindeki iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) güncel tutmaları önem arz etmektedir.

e) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştinnede ve atamada tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendinneye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar hak iddia edemeyecektir. Bakanlığın atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecektir.

ç) Adayların başvuru yapmadan önce "Kariyer Kapısı Aday Kılavuzu" nıı incelemeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

BİLGİ İÇİN:

www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No; 10/A Kat 5 Çankaya / ANKARA Tel: (312) 705 52 12,(312) 705 52 66, (312) 705 52 77 , (312) 705 52 62, (312) 705 53 74, (0312) 705 54 27