Aksaray Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Yayım Tarihi : 12 Aralık 2025

Başvuru Başlangıç Tarihi : 15 Aralık 2025 (saat 08.00)

Son Başvuru Tarihi : 29 Aralık 2025 (saat 17.00)

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda "Aranılan Şartlar" kısmındaki özel şartlar aranacaktır.

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen;

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklanndan mahrum bulunmamak,

- Erkek adaylar için; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahküm olmamak,

- 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.) şartlarını sağlamak,

2, 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve geçerli bir puan almış olmak, (Lisans düzeyi için P3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacakta.)

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın son başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

6. Başvuracak adayların durumları itibariyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Kariyer Kapısı ilan başvuru ekranındaki zorunlu belgeler,

2- Başvurulan unvanda aranılan şartlar bölümünde istenen belgeler,

3- Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)

4. Son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel (4/B) pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce sözleşmeli personel (4/B) pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak bir yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış barkodlu SGK Hizmet Dökümü.

5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve aranılan şartlar bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

1. Adaylar başvurularını 15.12.2025-29.12.2025 tarihleri arasında e Devlet kapısı üzerinden "Aksaray Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı https://kariycrkapisi.gov.tr/iscaliminternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Başvuru için gerekli belgeler e-Devlet sisteminden otomatik olarak yüklenecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde sisteme manuel olarak yüklenecektir.

4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurulan iptal edilecektir. Adaylann KPSS puan türü ve yılı uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

- Üniversitemiz tarafından süresi içerisinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylann başvurulan kabul edilecektir

- Başvurusu uygun olan adaylar yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Kariyer Kapısı ile personel.aksaray.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylardan istenen belgeler, bu belgeleri teslim etme süresi yeri ve zamanı personel.aksaray.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

- Asil olarak kazananların 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek olarak kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı somadan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış olsa bile derhal sözleşmeleri fesih edilecek, haklarmda yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" ya da "arşiv araştırması" yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

- Sözleşme yapılan personel Üniversitemizin merkez ve ilçe yerleşkelerinde de görevlendirilebilecektir.

- Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

- Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin personel.aksaray.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13388/1-1