Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddeleri. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Personel Daire Başkanlığına Sunulacak Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) (2 Adet),

. Fotoğraf (2 Adet),

. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet),

. e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi (2 Adet),

. c-Dcvlct sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak Hizmet Belgesi (2 Adet),

. Doçent Unvanını aldıktan sonra alanında en az beş yıl çalışmış ve bu süre içerisinde yükseköğretim kurumlannda en az iki yıl/dört yarıyıl kadrolu (tam zamanlı) olarak ders vermiş olduklarını gösterir belge,

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Belgeleri. Yurtdışından alınan diplomaların YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.) (2 Adet),

. Yabancı Dil Belgesi (2 Adet),

. Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik çalışmalarının ilk sayfalarından Türkçe/İngilizce özetleri içine alan kısımlar ,

. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek.) (2 Adet).

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeler, (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

. özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar*' kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeleri (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Personel Daire Başkanlığına Sunulacak Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayramedu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) (2 Adet),

. Fotoğraf (2 Adet)

T.C. Kimlik Kartı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet),

e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi (2 Adet),

. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak Hizmet Belgesi (2 Adet),

. Alanıyla ilgili olarak, yükseköğretim kıırıımlarında cn az iki yıl/dört yarıyıl kadrolu (tam zamanlı) olarak ders vermiş olduklarını gösterir belge,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Belgeleri. Yurtdışından alınan diplomaların YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.) (2 Adet),

. Yabancı Dil Belgesi, (2 Adet)

. Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik çalışmalarının ilk sayfalarından Türkçe/İngilizce özetleri içine alan kısımlar,

Özgeçmiş ve yayın listesi (2 Adet)

2-Akadcmik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeler, (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

Özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayışı belgeleri (https://haeibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Flash bellek teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1- Dekanlık/ Müdürlüğe Sunulacak Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://liacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi veya c-Dcvlct üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği,

. e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi,

. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak Hizmet Belgesi,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Belgeleri. Yurtdışından alınan diplomaların YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri. e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir,

. Yabancı dil belgesi,

. Özgeçmiş ve yayın listesi

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Özgeçmiş ve Yayın Listesinde (Adayın Doktora/Sanatta Yeterlilik Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" (https://hacihayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) başlığı altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayım belgeleri içeren Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriter Dosyası.

(4 adet USB bellek ve bir fiziksel dosya olarak ilgili Dekanlık/ Müdürlüğe teslim edilecektir.)

3-Yayın Dosyası:

. özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" (Adayın Doktora/Sanatta Yeterlilik Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlığı altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Flash bellek ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanhğı'na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

6. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.edu.tr/personel internet adresinde yayımlanacaktır.

8. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

9. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

10. İlana ilişkin formlar ve ispatlayıcı belgeler https://hacibayram.edu.tr/personel adresinde yer alan formlar sekmesinde bulunmaktadır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru fomtunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir),

2. Kimlik fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),

5. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı),

6. Lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti), (Başvuru süreci içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

7. Öğrenci belgesi (Başvuru süreci içerisinde c-Dcvlcttcn alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

8. Geçerliliği bulunan ALES belgesi (doğrulama kodunun okunabilir olması),

9. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10. YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dil belgesi (doğrulama kodunun okunabilir olması),

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e-devlet çıktısı).

B) AÇIKLAMA

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 14. maddesinin;

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022- 31767) 7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki "öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz." hükmü kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR

1.Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşıyor olmaları gerekmektedir.

2.Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılaeaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil sonuç belgeleri geçersizdir.

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır.

6.ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyet notu 4'lük ve 5'lik not sistemine göre olanların 100'lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken "Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu" kullanılacaktır.

7.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://hacibayram.cdu.tr/personel sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8 Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.

9. Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında iptal, değişiklik yapabilir.