İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,

2.Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3.Özgeçmiş,

4.Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,

5.En az tezli yüksek lisans derecesine sahip adayların, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

ÖZEL KOŞULLAR: Sanat ve tasarım alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, Çağdaş Türk Sanatı ve baskı sanatlarında teorik ve uygulamalı ders verebilme deneyimi bulunmak, ulusal ve uluslararası müze, galeri ve bienallerde sergi açma ve sergilerde yer alma deneyimine sahip olmak, kurumsal koleksiyonlarda yer almış olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

13297/1-1