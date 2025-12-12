Galatasaray Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonda bir (1) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1- Türk Vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

2- Başvurular, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu https://kariyerkapisi.gov.tr/ isealim veya e-Devlet Kapısı üzerinden Galatasaray Üniversitesi "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" hizmeti vasıtasıyla alınacaktır.

3- Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılması, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi ve vermiş oldukları beyanlar adayların kendi sorumluluğundadır.

5- Adaylar başvuru işlemlerini bitirdikten sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilir ve gerektiği takdirde düzenleme yapabilirler.

III- BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayın ibraz edeceği belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

2- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir. (Adayların diploma denklik belgesini e-Devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında "Diğer Belgeler" bölümüne pdf formatında yüklemesi gerekmektedir.)

3- SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü meslek kodunu gösterir belgesi barkod bulunan belge kabul edilecektir. Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

4- Adayların son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)

5- Gerekli resmi belgelerin (sertifika, deneyim belgesi, yabancı dil belgesi, Barkodlu SGK Hizmet Dökümü meslek kodunu gösterir belgesi), "Diğer Belgeler" sekmesi altında bulunan belgeler alanından, ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6- İlanda istenilen sertifika ve belgelere ilanın yayımlandığı tarih itibarıyla sahip olunması gerekmektedir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup güncel tutulması gerekmektedir.

2- Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.

3- Başvurular incelendikten sonra, 2024 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle adayların isim listesi www.gsu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Kontenjan sayısının 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

4- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendisine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

5- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6- Üniversitemiz gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.

7- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

V- YERLEŞTİRME VE ADAYIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR

1- Atanmaya hak kazanan aday hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ataması yapılacaktır.

2- Atanmaya hak kazanan adayın, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeler ile Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmemesi halinde aday atama hakkını kaybetmiş sayılacak, yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

3- Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.

