Bolu Belediyesi 1 Müfettiş Alacak

T.C. BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI DÜZELTME İLANI

Bolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı ile 1 (bir) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.30'da, Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Merkez/BOLU adresinde bulunan Bolu Belediyesi Ana Hizmet Binasında tek oturum şeklinde yazılı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 120 (yüz yirmi) dakika verilmek suretiyle yapılacaktır. Sınava katılacak adayların saat 10.00'da sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

2. SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

Bolu Belediyesi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2.2. Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2.3. Sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

2.4. Askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak,

2.5. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP(48) puan türünden 70 (yetmiş) ve daha üstü puana sahip olup başvuranlar arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 5 kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).

2.6. YDS sınav ilanında belirtilen miktarda Yabancı dil puanından 50 ve üzeri almak.

2.7. Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ OLAN BELGELER

Giriş Sınavı için başvurular, 15 Ocak 2026 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kat:4 Merkez/BOLU adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan ve posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular dikkate alınmaz.

3.1 Yazılı sınava girecek olan adaylar;

3.1.1 Belediyemiz internet sitesinden temin edecekleri başvuru formu,

3.1.2 Nüfus cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği,

3.1.3 Üç adet biometrik fotoğraf,

3.1.4 Yükseköğrenim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3.1.5 KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ile giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Kurul Müdürlüğüne bizzat müracaat etmek zorundadırlar.

3.2 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan, sınavdan önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir;

3.2.1 Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu, (Bu rapor atanma için gerekli olup sözlü sınav sonrasında da verilebilir.)

3.2.2 Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

3.2.3 Adli Sicil Kaydı Belgesi

3.2.4 Kendi yazısı ile özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, kendisinin ilk orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı soyadı ve adresi, yükseköğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

3.3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1 Sınava alınacak Müfettiş Yardımcısı kadrosunun 5 (beş) katı olmak üzere 5 (beş) aday çağrılacaktır. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklardır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 5'inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava alınacaktır.

4.2 Sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Bolu Belediyesi resmi internet sayfasında (www.bolu.bel.tr) ilan edilecektir. Sınav Giriş Belgesi adayların, başvuru formunda yazılı adreslerine posta yoluyla ulaştırılacaktır. Bunun dışında adaylara tebligat yapılmayacaktır.

4.3 Gerek yazılı gerekse de sözlü sınava, sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve benzeri resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik kartının da gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. Geçerli kimlik kartı olmayanlar sınava giremeyeceklerdir.

4.4 Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. GİRİŞ SINAVININ İÇERİĞİ, ŞEKLİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girecek adaylar için yazılı ve sözlü sınav içeriği, şekli ve değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir:

5.1. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

5.1.1. Hukuk

5.1.1.1. Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

5.1.1.2. İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,

5.1.1.3. Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),

5.1.1.4. Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

5.1.1.5. Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

5.1.1.6. Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),

5.1.1.7. Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar)

5.1.2. İktisat

5.1.2.1. İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),

5.1.2.2. Güncel Ekonomik Sorunlar,

5.1.2.3. Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim,

5.1.2.4. Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller,

5.1.2.5. Türkiye Ekonomisi.

5.1.3. Maliye

5.1.3.1. Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,

5.1.3.2. Kamu Maliyesi,

5.1.3.3. Bütçe,

5.1.3.4. Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).

5.1.4. Muhasebe

5.1.4.1. Genel Muhasebe,

5.1.4.2. Mali Tablolar Analizi,

5.1.5. Yabancı Dil

5.1.5.1. İngilizce,

5.1.5.2. Almanca,

5.1.5.3. Fransızca dillerinden birisi.

5.2. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

5.2.1. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında her konu grubu için tam not 100 puandır. Yazılı sınavı başarmış olmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60 puandan ve notlar ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil tam notu 100 puan olup başarılı sayılabilmek için notun 50 puandan aşağı olmaması gerekir.

5.2.2. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan alınacak müfettiş yardımcısı sayısının 3 (üç) katı kadar aday başarı derecesine göre sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınava girecek adayların listesi Bolu Belediyesi resmi internet sayfasında (www.bolu.bel.tr) ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilir.

5.2.3. Sözlü sınavda; adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile zeka, muhakeme, algılama ve ifade yeteneği, genel kültür, tavır hareket gibi şahsi vasıfları müfettişlik mesleğinin nitelikleri yönünden göz önünde bulundurulur.

5.2.4. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır.

5.2.5. Sınav başarı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

5.2.6. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Yabancı dil notlarının da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunlar da eşit ise, kura çekilir. Yapılan sınav sonucunda asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenir.

5.2.7. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

5.2.8. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi, aday hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

5.3. Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan gününden başlamak üzere 5 (beş) iş günü içerisinde yapılır. İtiraz mercii Sınav Komisyonudur. Sınav Komisyonu, itirazları 7 (yedi) iş günü içinde kesin olarak karara bağlayarak ilgiliye tebliğ eder.

6. DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınavda uyulacak kurallar ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile birlikte Belediye Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.bolu.bel.tr) duyurulacaktır.

Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda, Bolu Belediyesi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Belediye Başkanlığımızın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınava başvuran tüm adaylar; Belediye Başkanlığımızın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerini, Bolu Belediyesi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerini ve yazılı sınavda uyulacak kurallar ile sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgileri kabul etmiş sayılır.

İlan olunur.