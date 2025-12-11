İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2025
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Aralık 2025 01:15, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 00:46
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.