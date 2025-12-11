Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin mesai bitimi (17:00) dir.

Başvurular https://genelbasvuru.mku.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Şartlar

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100 'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

4- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan atanacaklar için)

Ünvan Şartları

Araştırma Görevlisi

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (Adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir)

Öğretim Görevlisi

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

1- Adayların bir kadroya müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adedi 2 olarak belirtilen kadrolara başvurular tek başvuru olarak değerlendirilecektir.)

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, ilanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

4- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

5- Rektörlükçe; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapılabilir, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)

2- Özgeçmiş. (Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlar YÖKSİS'ten alacaklardır).

3- Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir.), (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)

6- Lisans/Lisansüstü transkript belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı.

7- Fotoğraf

8- Onaylı Öğrenci Belgesi veya e-Devletten alınan belge. (Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için)

9- ALES Belgesi - (ALES Muafiyeti talep edenler, belgelerini Muafiyet Durumunu Gösterir Belge Kısmına yükleyeceklerdir.) (Geçerliliği devam eden)

10- Hizmet Belgesi (e-Devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11- Muafiyet Durumunu Gösterir Belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)

12- Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.)

13- Yabancı Dil Belgesi. (istenen kadrolar için)

14- Tecrübe Belgesi; Resmi Kurumlarda Geçen Süreler İçin Onaylı Hizmet Belgesi, Özelde Geçen Süreler İçin İş Yerinden Alınacak Yaptığı İşi Gösterir Belge ve İşyeri Unvanını Gösterir, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK sayfasından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığı altında "Barkodlu Belge Oluştur" sekmesinden alınmaktadır.) (Sadece istenen kadrolar için, tecrübe şartının lisans mezuniyeti sonrası olması gerekmektedir.)

15- İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belgeler.(Sertifika, Kurs vb.)

16- Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-Devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.