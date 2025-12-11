Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri" hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar başvurularını; başvuru formu, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesör kadroları için), askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-II Puanlama ve Değerlendirme Tablosunu, diğer başvuru belgeleri ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte https://basvuru.atu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak olup diğer başvuru belgeleri ve açıklamaları https://basvuru.atu.edu.tr adresindeki ilanımızda yer almaktadır.

Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanlış/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları onaylanmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Yabancı ülkelerden/T.C. dışındaki diğer ülkelerin kurumlarından alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen onaylanmış denklik belgesinin olması şarttır.

Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Profesör ve/veya Doçent kadrosuna başvuran adaylardan Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan doçent ünvanını almış olanlar Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi uyarınca, ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu sınavdan başarılı olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

DİĞER AÇIKLAMALAR:

Açıktan Atama:

Aktif olarak herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmayanlar bu seçeneğe göre atanacaklardır. Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır;

- Durum bildirir sağlık kurulu raporunun aslı (Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri "tam teşekküllü devlet hastanelerinden" alınmış yeni tarihli heyet raporu).

- Ortaöğrenimde hazırlık sınıfı okundu ise bunu gösteren diploma veya ilgili kurumdan alınabilecek onaylı belge.

- Hizmet Belgesi (Daha önce herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmakta iken herhangi bir sebeple ayrılanlar için en son çalıştığı kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacaktır).

Naklen Atama:

Üniversitemizde veya başka bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanlar ve nakil yolu ile atanmak isteyenler bu seçeneğe göre atanacaklardır. Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır;

- Hizmet Belgesi (Aktif olarak görev yapılan kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacak onaylı belge.)

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.atu.edu.tr ve https://basvuru.atu.edu.tr adresleri üzerinden ulaşılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden (ilk yayımlandığı tarih dahil ) itibaren 15 gün içinde 25.12.2025 tarihi mesai bitimine kadar https://basvuru.atu.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Rektörlük:0 322 455 00 00